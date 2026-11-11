ना भाषा आडवी आली, ना अंतर! आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांनी सादर केला प्रतापगडाचा 'तो' ऐतिहासिक प्रसंग; VIDEO व्हायरल

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि त्यांचे शौर्य केवळ महाराष्ट्र किंवा देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. महाराजांच्या पराक्रमाची प्रेरणा आता थेट आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचली आहे. युगांडामधील शालेय विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील प्रतापगडावरील ऐतिहासिक प्रसंगाचे नाट्यरूपांतर सादर केले आहे. या सादरीकरणाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे..महाराष्ट्रापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या आफ्रिकेतील युगांडामध्ये विद्यार्थ्यांनी शिवरायांच्या इतिहासाची ओळख आपल्या अभिनयातून करून दिली. प्रतापगडावर घडलेल्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे त्यांनी नाट्यरूपांतर सादर केले. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राच्या मातीत घडलेला हा इतिहास आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांनी सादर केल्याने अनेकांना आश्चर्य आणि आनंद वाटत आहे..Premium|Chh. Shivaji Maharaj Campaign : फोंडा ते अंकोला; शिवरायांच्या मोहिमांनी स्वराज्याचा विस्तार कसा घडवला?.छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य, त्यांची दूरदृष्टी आणि स्वराज्य उभारण्याचा विचार आजही अनेकांना प्रेरणा देतो. त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे प्रसंग नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न केले जातात. मात्र, युगांडातील विद्यार्थ्यांनी केलेलं हे सादरीकरण विशेष ठरत आहे. कारण, वेगळी भाषा, वेगळी संस्कृती आणि हजारो किलोमीटरचं अंतर असूनही शिवरायांचा इतिहास जगाच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचल्याचं यातून दिसत आहे..या व्हिडीओमुळे महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ पाहून अनेकजण विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक करत आहेत. महाराष्ट्र ते आफ्रिका असा हा शिवरायांच्या इतिहासाचा प्रवास अनेकांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरत आहे..Shivaji Maharaj : दुष्काळात शिवरायांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? ३५० वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आदेश!.या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट करत विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलं आहे. एका युजरने, ‘जे कोणी हे तिकडे जाऊन केलंय, खरंच त्यांना सलाम आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्या युजरने ‘व्हेरी व्हेरी प्राऊड मोमेंट... जय शिवराय, आफ्रिकन ब्रदर्स!’ असं म्हणत आनंद व्यक्त केला आहे. या व्हिडीओला ४३ हजारांहून अधिक लोकांनी लाईक केलं असून, १० हजारांपेक्षा जास्त जणांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.