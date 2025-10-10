Omegle Alternative : ओळख राहील गुपीत, जगातल्या कुणाशीही बोला! अखेर Omegleचा पर्याय मिळाला, कसं वापरायचं?

How to use Uhmegle safely? : कधीकाळी अनोळखी लोकांशी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली Omegle ही वेबसाईट पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी “Omegle is back” अशा आशयाची पोस्ट केल्या आहेत. त्यामुळे Omegle ही वेबसाईट पुन्हा सुरु झाली का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, ही वेबसाईट पुन्हा सुरु झाली नसून तिच्यासारखीच दिसणारी नवी साइट Uhmegal नावाने लोकप्रिय होते आहे. या वेबसाईटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे..Omegle ही वेबसाईट २००९ मध्ये अमेरिकन डेव्हलपर Leif K-Brooks यांनी सुरू केली होती. याद्वारे तु्म्हाला तुमची ओळख न सांगता जगातल्या कुणाशीही बोलता येत होतं. व्हिडीओ आणि टेक्स्ट असे दोन्ही पर्याय या वेबसाईटवर उपलब्ध होते. मात्र, अनेकांकडून या वेबसाईटचा गैरवापर करण्यात येत होता. या साईटवर अश्लील संभाषण होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. त्यामुळे ही साईट कायमस्वरुपी बंद करण्यात आली होती..Viral Video : बघायला गेली कांतारा मूवी अन् लहान मुलीच्या अंगात आली देवी..! धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.आता Omegle सारखीच एक नवी वेबसाईट सुरु झाली आहे. uhmegle असं या वेबसाईटचं नाव आहे. ही वेबसाईट हुबेहुब Omegle सारखी असून यावरही व्हिडीओ आणि टेक्स्ट स्वरुपात संभाषण करता येते. Omegle प्रमाणेच या वेबसाईटवर कोणतंही रेजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही वेबसाईट तरुणांमध्ये लोकप्रिय होते आहे..कसं वापरायचं?सर्वात आधी गुगलवर uhmegle असं टाईप करुन सर्च करा. त्यानंतर तुम्हाला 'Uhmegle: Chat with Strangers' अशी पहिलीच वेबसाईट दिसेल. त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर टेक्ट की व्हिडीओ असे दोन पर्याय दिसतील. त्यानुसार तु्म्हाला जे हवं त्यावर क्लिकर करा. तसेच स्टार्ट चॅटवर क्लिक करून तुम्ही जगभरातील लोकांशी गप्पा मारु शकता..नेमका फरक काय?दोन्ही वेबसाईट सारख्याच दिसत असल्या तरी यात महत्त्वाचा फरक आहे. या वेबसाईटवर तुम्हाला कोणतीही अश्लील चॅट करता येत नाही. तसे शब्द टाईप झाल्यास, तु्म्हाला कायमस्वरुपी बॅन केलं जातं. तसेच जर कुणी आपक्षेपार्ह किंवा अश्लील शब्द वापरल्यास तुम्हाला त्याची तक्रारही करता येते. इतकच नाही, तर समोरच्या व्यक्तीवर काय कारवाई झाली. याची माहितीसुद्धा तुम्हाला दिली जाते..Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.काय काळजी घ्यावी?या साइट्सवर अनोळखी लोकांशी बोलताना सावधगिरी बाळगणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपली कोणतीही वैयक्तिक माहिती जसे की नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स समोरच्या व्यक्तीशी शेअर करू नका. अनोळखी व्यक्तीकडून अश्लील किंवा संशयास्पद वर्तन झाल्यास लगेच चॅट बंद करावी, किंवा तक्रार करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.