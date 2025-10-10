Trending News

Omegle Alternative : ओळख राहील गुपीत, जगातल्या कुणाशीही बोला! अखेर Omegleचा पर्याय मिळाला, कसं वापरायचं?

Omegle alternative : Omegle ही वेबसाईट २००९ मध्ये अमेरिकन डेव्हलपर Leif K-Brooks यांनी सुरू केली होती. मात्र, अनेकांकडून या वेबसाईटचा गैरवापर करण्यात येत होता. त्यामुळे २०२३ मध्ये ही साईट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
How to use Uhmegle safely?

How to use Uhmegle safely? : कधीकाळी अनोळखी लोकांशी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली Omegle ही वेबसाईट पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी “Omegle is back” अशा आशयाची पोस्ट केल्या आहेत. त्यामुळे Omegle ही वेबसाईट पुन्हा सुरु झाली का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, ही वेबसाईट पुन्हा सुरु झाली नसून तिच्यासारखीच दिसणारी नवी साइट Uhmegal नावाने लोकप्रिय होते आहे. या वेबसाईटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.

