वर्दीवाल्याचे विकृत कृत्य! महिलेचे अंतर्वस्त्र चोरले अन्...; व्हायरल व्हिडिओमुळे उलगडा, न्यायालयाने दिली 'अशी' शिक्षा

तपासादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्याने महिलेची अंतर्वस्त्र चोरल्याचा प्रकार ब्रिटनमध्ये उघडकीस आला होता. याप्रकरणी आता न्यायालयाने संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला चार महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. मार्सिन जिलिंस्की असं या पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. विशेष म्हणजे ही घटना गेल्या वर्षीची असून संबंधित महिलेने त्याचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यामुळे ही घटना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. .सीसीटीव्ही व्हिडिओ शेअर करताना महिलेने सांगितलं की, १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी मी आणि माझे पती आम्ही दोघे घरात होतो. त्यावेळी अचानक दरवाज्याची बेल वाजली. माझ्या पतीने दरवाजा उघडताच समोर पोलीस होते. त्यांनी थेट घरात दाखल होत, तपासणी सुरु केली. त्यानंतर त्यांनी मला अटकही केली. मला एका खोट्या प्रकरणात अटक करून पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं, पण पुढे काहीही कारवाई झाली नाही..पुढे ती म्हणाली की जेव्हा मला तुरुंगात कैद करण्यात आलं, त्यानंतरही पोलिसांनी माझ्या घराची तपासणी केली. त्यावेळी पोलीस कर्मचारी जिलिंस्की हे माझ्या खोलीत शिरले त्यांनी माझ्या खासगी वस्तूंना हात लावला. तसेच एका कपाटातून माझी अंतवस्त्र चोरत स्वत:च्या खिशात टाकली. ही घटना माझ्या घरातल्या सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे..दरम्यान, महिलेच्या तक्रारीनंतर आणि व्हायरल झालेल्या व्हिडीओनंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला असून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याने आपला गुन्हा कबुल केला. त्यानंतर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता न्यायालयाने त्याला चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यासंदर्भात बोलताना, या घटनेने आमची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया हर्टफोर्डशायर पोलिसांनी दिली.