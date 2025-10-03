Trending News

Mystery of Umoja Village : 'या' गावात पुरुषांना आहे प्रवेशबंदी, तरीही महिला होतात गर्भवती; काय आहे गूढ जाणून घ्या....

Why Men Are Banned in Umoja : उमोजा या गावात पुरुषांना प्रवेश का नाही? यामागचं नेमकं कारण काय? तसेच पुरुषांना प्रवेशाची परवानगी नसतानाही या गावातील महिला गर्भवत कशा राहतात? येथील लोकसंख्या कशी वाढतंय? असे एक ना अनेक प्रश्न अनेकांना पडले आहेत.
Why Men Are Banned in Umoja

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Discover the story of Umoja Village in Kenya, where men are banned but women continue to grow the community : आफ्रीका खंडात असलेल्या केनियामध्ये एक असं गाव आहे, ज्या गावात एकही पुरुष नाही. तसेच बाहेरच्या कोणत्याही पुरुषाला या गावात येण्याची परवानगी नाही. विशेष म्हणजे असलं असतानाही या गावातील लोकसंख्या सातत्याने वाढते आहे. या गावातील कुटुंब प्रमुखही महिला आहेत. जर एखाद्या पुरुषाने या गावात चोरून लपून प्रवेश करण्याचा प्रयत्नही केला, तर त्याला कठोर शिक्षा दिली जाते. पण या गावात पुरुषांना प्रवेश का नाही? यामागचं नेमकं कारण काय? तसेच पुरुषांना प्रवेशाची परवानगी नसतानाही या गावाची लोकसंख्या कशी वाढतंय? असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे.

village
African Country

