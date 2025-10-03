Mystery of Umoja Village : 'या' गावात पुरुषांना आहे प्रवेशबंदी, तरीही महिला होतात गर्भवती; काय आहे गूढ जाणून घ्या....

Discover the story of Umoja Village in Kenya, where men are banned but women continue to grow the community : आफ्रीका खंडात असलेल्या केनियामध्ये एक असं गाव आहे, ज्या गावात एकही पुरुष नाही. तसेच बाहेरच्या कोणत्याही पुरुषाला या गावात येण्याची परवानगी नाही. विशेष म्हणजे असलं असतानाही या गावातील लोकसंख्या सातत्याने वाढते आहे. या गावातील कुटुंब प्रमुखही महिला आहेत. जर एखाद्या पुरुषाने या गावात चोरून लपून प्रवेश करण्याचा प्रयत्नही केला, तर त्याला कठोर शिक्षा दिली जाते. पण या गावात पुरुषांना प्रवेश का नाही? यामागचं नेमकं कारण काय? तसेच पुरुषांना प्रवेशाची परवानगी नसतानाही या गावाची लोकसंख्या कशी वाढतंय? असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, आफ्रीका खंडातील केनिया या देशात उमोजो नावाचं गाव आहे. १९९० च्या दशकात काही महिलांनी हे गाव वसवलं होतं. तेव्हापासून या गावात पुरुषांना प्रवेश नाही. जर एखाद्या महिलेला लहान मुलगा असेल, तर १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यालाही घर सोडावं लागतंय. महत्त्वाचे म्हणजे या गावात पुरुषांना प्रवेश नसला, तरी महिलांना महिलांना पुरुषांशी शारिरीक संबंध ठेवण्याची परवानगी आहे..Pregnant Women: किती वयापर्यंत महिला नैसर्गिकरित्या गरोदर राहू शकतात? वय वाढल्यानंतर काय धोका असतो?.जर एखाद्या महिलेला पुरुषांशी शारिरीक संबंध ठेवायचे असतील तर तिला गावाबाहेर जाऊन ठेवता येते. अशाप्रकारे महिला त्यांचं कुटुंब वाढवतात. अशातच जर एखाद्या महिलेला मुलगा झाला, तर त्याला फक्त १८ वर्षांपर्यंत गावात राहता येते. पण १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्याला गाव सोडणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर तो कधीही त्या गावात परतू शकत नाही. या गावातील महिलांनी स्वत:ला पुरुषांपासून पूर्णपणे वेगळं ठेवलं आहे. या गावातील व्यापार, सुरक्षा आणि प्रशासनाची पूर्ण जबाबादारी महिलांवर आहे..काही वर्षांपूर्वी घानाने फोटोग्राफर पॉल निंसन यांनी या गावात लपून प्रवेश केला तसेच येथील महिलांचे फोटो काढले. हे फोटो सार्वजनिक झाल्यानंतर जगभरात या गावाची चर्चा सुरु झाली. तसेच या गावात पुरुषांना प्रवेश का नाही, याचं कारणही समोर आलं..मीडिया रिपोर्टनुसार, १९९० च्या दशकात ब्रिटीश आणि केनिया यांच्यात एक मिलिट्री करार होता. त्यानुसार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी केनिया येऊन ट्रेनिंग घेत असतं. एकदा काही ब्रिटिश सैन्य अधिकाऱ्यांनी केनियातील १५ तरुणींवर बलात्कार केला. ज्यावेळी हा प्रकार त्यांच्या कुटुंबियांना समजला, त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबियांना या तरुणींना दुषणं देण्यास सुरूवात केली. यापैकी काही तरुणी तर गर्भवतीही झाल्या..Pregnant Women: 'या' तारखेलाच प्रसूती करा! युपीमधील गर्भवती महिलांची डॉक्टरांना विनंती; काय आहे कारण?.अशापरिस्थिती जे आपल्याला भोगावं लागतं आहे, ते आपल्या मुलांच्या वाट्याला येऊ नये, यासाठी या १५ तरुणींनी एकत्र येत उमोजो नावचं एक गाव वसवलं. सोबतच या गावात कोणताही पुरुष येऊ नये, अशा नियमही तयार केला. पुढे काही दिवसांत या गावातील महिलांची संख्या वाढू लागली. विधवा, घटस्फोटीत किंवा लग्न करायची इच्छा नसलेल्या तरुणींनीही या गावात राहण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून गावात फक्त महिला राहत आहेत. या गावात पुरुषाला परवानगी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.