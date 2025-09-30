Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ

Gujarat Viral Video : गुजरातमधील वडोदरात नवरात्रोत्सवातील एका गरबा कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियाहून आलेल्या भारतीय वंशाच्या जोडप्याने सर्वांसमोर किस घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. अनेकांनी या कृतीला नवरात्रीच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक पावित्र्याचा भंग करणारी ठरवत कठोर कारवाईची मागणी केली..वडोदरातील युनायटेड वे गरबा हा गुजरातमधील सर्वात मोठ्या नवरात्री उत्सवांपैकी एक आहे, जो दरवर्षी हजारो लोकांना आकर्षित करतो. या उत्सवात घडलेल्या या घटनेने स्थानिक आणि सोशल मिडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. व्हायरल व्हिडीओत जोडपे एकमेकांना चुंबन घेताना दिसत असून आसपास इतर लोक उपस्थित होते. सोशल मीडियावर अनेकांनी या कृतीला अश्लील ठरवत, गरबा हा सांस्कृतिक आणि धार्मिक उत्सव आहे, अशा असभ्य वर्तनाचे ठिकाण नाही अशी टीका केली..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.काहींनी आयोजकांवरही कारवाईची मागणी केली, कारण त्यांनी अशा घटनांना आळा घालण्यात अपयश दाखवले. या वादानंतर जोडप्याने वडोदरातील पोलिस ठाण्यात लेखी माफी मागितली आणि दुसऱ्या दिवशी ते ऑस्ट्रेलियाला परतले. स्थानिक पोलिसांनी याप्रकरणी कोणतीही औपचारिक तक्रार नोंदवली नसल्याचे सांगितले परंतु या घटनेने नवरात्रीच्या पारंपरिक मूल्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ..अनेकांनी गरब्याच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. हा वाद वडोदरात चर्चेचा विषय बनला असून युनायटेड वे गरब्यासारख्या मोठ्या उत्सवांमध्ये सांस्कृतिक संवेदनशीलतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. स्थानिकांनी आणि आयोजकांनी भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक सतर्कता दाखवण्याची गरज व्यक्त केली आहे जेणेकरून नवरात्रीचा उत्साह आणि पावित्र्य अबाधित राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.