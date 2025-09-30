Trending News

Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ

NRI couple kissing controversy Vadodara Garba event video : वडोदराच्या युनायटेड वे गरबा उत्सवात ऑस्ट्रेलियाहून आलेल्या एनआरआय जोडप्याच्या किसिंग सीनमुळे वाद निर्माण झाला आहे. व्हायरल व्हिडीओ पाहा
NRI couple kissing controversy at Vadodara Garba event sparks outrage

NRI couple kissing controversy at Vadodara Garba event sparks outrage

Saisimran Ghashi
Gujarat Viral Video : गुजरातमधील वडोदरात नवरात्रोत्सवातील एका गरबा कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियाहून आलेल्या भारतीय वंशाच्या जोडप्याने सर्वांसमोर किस घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. अनेकांनी या कृतीला नवरात्रीच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक पावित्र्याचा भंग करणारी ठरवत कठोर कारवाईची मागणी केली.

