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IAS Varsha Singh: कोण आहेत IAS वर्षा सिंह? रात्रभर खाटेवर बसून बंधाऱ्याचं काम करुन घेतलं; असं आहे महाराष्ट्र कनेक्शन...

Vaishali DM IAS Varsha Singh Wins Hearts by Supervising Flood Embankment Repairs All Night on a Cot: पूरग्रस्त भागात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांनी दाखवलेल्या या कर्तृत्वाचे आणि तत्परतेचे सर्व स्तरांतून मोठे कौतुक होत आहे.
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esakal

संतोष कानडे
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Vaishali DM IAS Varsha Singh: बिहारच्या वैशाली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आयएएस वर्षा सिंह यांनी आपल्या कर्तव्यदक्षतेने आणि संवेदनशीलतेने नागरिकांची मने जिंकली आहेत. गंडक नदीच्या वाढत्या जलपातळीमुळे लालगंज परिसरातील युसूफपूर पंचायतीच्या पिरापूरमधील रिंग बंधाऱ्याला अनेक ठिकाणी गळती लागली होती. ही माहिती मिळताच त्या तात्काळ रात्रीच घटनास्थळी पोहोचल्या.

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