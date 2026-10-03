IAS Varsha Singh: कोण आहेत IAS वर्षा सिंह? रात्रभर खाटेवर बसून बंधाऱ्याचं काम करुन घेतलं; असं आहे महाराष्ट्र कनेक्शन...

Vaishali DM IAS Varsha Singh: बिहारच्या वैशाली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आयएएस वर्षा सिंह यांनी आपल्या कर्तव्यदक्षतेने आणि संवेदनशीलतेने नागरिकांची मने जिंकली आहेत. गंडक नदीच्या वाढत्या जलपातळीमुळे लालगंज परिसरातील युसूफपूर पंचायतीच्या पिरापूरमधील रिंग बंधाऱ्याला अनेक ठिकाणी गळती लागली होती. ही माहिती मिळताच त्या तात्काळ रात्रीच घटनास्थळी पोहोचल्या..गंभीर परिस्थिती पाहता त्या तिथेच एका खाटेवर बसून राहिल्या आणि पहाटे चार वाजेपर्यंत आपल्या देखरेखीखाली बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण करवून घेतले. पूरग्रस्त भागात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांनी दाखवलेल्या या समर्पणाचे आणि तत्परतेचे सर्व स्तरांतून मोठे कौतुक होत आहे..कोण आहेत वर्षा सिंह?वर्षा सिंह या २०१६ च्या बॅचच्या बिहार केडरच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी २ जून २०२५ रोजी वैशाली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. प्रशासकीय सेवेच्या सुरुवातीला प्रशिक्षणादरम्यान त्यांची पहिली नियुक्ती गोपालगंज येथे एसडीएम म्हणून झाली. त्यानंतर त्यांनी अरवल जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणूनही यशस्वी जबाबदारी सांभाळली. वैशालीच्या जिल्हाधिकारी होण्यापूर्वी त्या नगरविकास व गृहनिर्माण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. तसेच पाटणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमध्ये अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली आहे..जुन्नर तालुक्यात अकरा वर्षीय मुलीशी गैरवर्तन; किराणा दुकानदाराविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा.शिक्षण झालं महाराष्ट्रातवर्षा सिंह यांचा जन्म २० नोव्हेंबर १९८६ रोजी झाला. त्या बिहारमधील खगारिया जिल्ह्यातील गोगरी भागातील बोरना या ग्रामीण गावच्या रहिवासी आहेत. त्यांचे उच्च शिक्षण महाराष्ट्रातील नागपूर येथे झाले. प्रशासकीय सेवेत आल्यानंतरही त्या आपल्या साधेपणासाठी आणि तळागाळातील लोकांशी थेट जोडले जाण्यासाठी ओळखल्या गेल्या.यापूर्वी त्या स्वतः चिखलात उतरून मजुरांसोबत भाताची लावणी करतानाही दिसल्या होत्या. वर्षा सिंह यांच्या वडिलांची इच्छा त्यांना महाराष्ट्र केडर मिळावे अशी होती. परंतु आपल्या जन्मभूमीची सेवा करून गरिबी आणि अडचणी जवळून अनुभवलेल्या लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी त्यांनी बिहारलाच पहिली पसंती दिली आणि त्यांना बिहार केडर मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.