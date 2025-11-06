Viral Video : ताशी १८० किमी वेगाने धावली वंदे भारत ट्रेन, इंजिनमध्ये ठेवलेल्या ग्लासातून एक थेंबही पाणी सांडले नाही, पाहा व्हिडिओ

देशातील अत्याधुनिक आणि लोकप्रिय ट्रेन 'वंदे भारत' ने एक नवा विक्रम केला आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने ताशी १८० किलोमीटर वेगाने धावण्याची चाचणी पूर्ण केली आहे.वंदे भारत इतक्या गतीने धावत असतान लोकोपायलट् च्या केबिनमध्ये ठेवलेल्या पाण्याच्या ग्लासमधून एकही थेंबही सांडला नाही, ज्यामुळे ट्रेनची स्थिरता आणि डिझाइनची ताकद सिद्ध झाली. या चाचणीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि लोक भारतीय रेल्वेच्या कामगिरीचे कौतुक करत आहेत. ही चाचणी २ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाल्या आणि १७ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहतील..पश्चिम मध्य रेल्वेच्या कोटा विभागातील सवाई माधोपूर-कोटा-नागदा विभागात ही चाचणी घेण्यात आल्या. लखनऊ येथील आरडीएसओ (रिसर्च डिझाईन अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन) चे चाचणी संचालनालय पथक चाचण्यांचे निरीक्षण करत आहे. रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक सौरभ जैन यांनी सांगितले की, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेल्या १६ डब्यांच्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. .ट्रेनच्या चाचण्यांदरम्यान, ट्रेनच्या ८०० टन वजनात १०८ टन अतिरिक्त वजन जोडले गेले. हे अतिरिक्त वजन प्रत्येकी ५० किलो लोखंडी धूळ भरलेल्या डब्यांच्या स्वरूपात होते. अशा प्रकारे, एकूण ९०८ टन वजनाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. आरडीएसओचे चाचणी संचालक राधेश्याम तिवारी यांनी सांगितले की, हे भारतीय रेल्वेच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे एक महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन आहे. .रोहळखुर्द आणि लबान स्थानकांदरम्यान ५० किलोमीटरच्या ट्रॅकवर १८० किमी प्रतितास वेगाने लॉन्ग कन्फर्मेटरी रन (एलसीआर) यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली. ऑसिलेशन चाचण्या, ब्रेकिंग क्षमता चाचण्या आणि वेट ट्रॅक आपत्कालीन ब्रेकिंग चाचण्या देखील घेण्यात आल्या. या चाचणीचा उद्देश उच्च वेगानेही ट्रेन सुरक्षित, स्थिर आणि आरामदायी राहावी याची खात्री करणे हा होता.वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक आणि सुधारित डब्यांनी सुसज्ज आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना सुधारित स्थिरता आणि ध्वनीरोधक प्रवास मिळतो. ही चाचणी भारतीय रेल्वेच्या मिशन रफ्तार आणि मिशन गति शक्तीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. .सध्या देशातील बहुतेक रेल्वे गाड्या ताशी ११० ते १३० किमी वेगाने धावतात, परंतु या चाचणीच्या यशामुळे ताशी १८० किमी वेगाने गाड्या चालवणे शक्य होऊ शकते. रेल्वे ट्रॅकचे आधुनिकीकरण करण्याचे कामही सुरू आहे. चाचणीदरम्यान आढळलेल्या तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या जातील जेणेकरून भविष्यात ही ट्रेन नियमितपणे प्रवाशांना उपलब्ध करून देता येईल, असे भारतीय रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.