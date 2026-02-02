Trending News

Viral Video: जत्रेतल्या पाळण्यावर तरुणाचा जीवघेणा स्टंट पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात एक तरुण जत्रेतील मोठ्या पाळण्यावर कसलीही भीती न बाळगता धोकादायक स्टंट करत आहे. जे पाहून अनेकांच्या अंगावर काटा उभा राहीला आहे.
सोशल मिडियावर अनेक स्टंटबाजीचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जे पाहून काही यूजर्स संताप व्यक्त करतात तर काही मजा उडवतात. सध्या अशाच एक स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात तो पाळण्यासोबत धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहे. त्याची एक चुक जीव देखील घेऊ शकता. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्चा वर्षाव करण्यात आला आहे.

