Viral Video: जत्रेतल्या पाळण्यावर तरुणाचा जीवघेणा स्टंट पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

सोशल मिडियावर अनेक स्टंटबाजीचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जे पाहून काही यूजर्स संताप व्यक्त करतात तर काही मजा उडवतात. सध्या अशाच एक स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात तो पाळण्यासोबत धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहे. त्याची एक चुक जीव देखील घेऊ शकता. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्चा वर्षाव करण्यात आला आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की एका मोकळ्या मैदानात असलेल्या मोठ्या पाळण्यावर काही लोक बसलेले आहेत. तो पाळणा वर-खाली हालचाल करत आहे. या पाळण्यात बसून आनंद घेण्याऐवजी एका तरुणाने धोकादायक स्टंट केला आहे. त्याने कोणतीही सुरक्षा न बाळगता पाळण्याला लटकला आहे. हा व्हिडिओ पाहताच नेटकऱ्यांच्या अंगावर कांटाच उभा राहिला आहे. अनेकांनी तर संताप व्यक्त केला आहे. .हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर @rayprodip470 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. एका व्यक्तीने सेल्फी कॅमेरात हे दृष्य कैद केले आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत १ लाखापेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत. एका यूजरने कमेंट केली की एक चूक थेट मृत्यू, दुसऱ्याने लिहिले सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा असली पाहीजे, तर अनेक नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच अनेकांनी रागीट इमोजी पोस्ट केले आहेत.