Video: कुनो नॅशनल पार्कमधून आनंद वार्ता! आशा मादी चित्त्यानं दिला तीन बछड्यांना जन्म

मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमधून एक आनंद वार्ता आली आहे. यामध्ये आशा या मादी चित्त्यानं तीन बछड्यांना जन्म दिला आहे. या तिन्ही बछड्यांचा व्हिडिओ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शेअर केला आहे. या बातमीमुळं सरकारच्या चित्ता संवर्धनाच्या मोहिमेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Video Happy news from Kuno National Park Asha female Cheetah gave birth to three cubs)