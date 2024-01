Uddhav Thackeray : "तेव्हा फडणवीसांना सरकार पाडण्याची दिली होती धमकी"; उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : ग्रॅच्युईटीसह विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनात संबोधित करताना उद्धव ठाकरेंनी सांगितला युती सरकारमधील एक किस्सा सांगितला. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना आपण सरकार पाडण्याची धमकी दिली होती, असा खुलासा त्यांनी केला. (Uddhav Thackeray was threatened to Devendra Fadnavis for topple government said in Anganwadi workers protest)