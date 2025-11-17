Video Viral: वाहत्या पुरात हरीणाला हत्तीनं दिलं जीवनदान, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

elephant saves deer from flood viral video: सोशल मिडियावर हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात मोठे धाडस,करुणा, दया प्राण्यांमध्ये पाहायला मिळाली आहे. हत्तीने स्वतचा जीव धोक्यात टाकून एका हरणीचा जीव वाचवला आहे. मुसळधार पावसात निरागस हरीण अडकले असून त्याला हत्तीन जीवनदान दिले आहे. .इंस्टाग्रामवर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की हत्ती वाहत्या पुरात हरीणाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाण्याचा प्रवाह वेगवान असूनही हत्ती अजिबात घाबरलेला दिसत नाही. हत्तीने सोंडेच्या मदतीने हरणाला पकडले आणि सुरक्षित जागेवर ठेवले. .हत्तीचे असे वागणे मानवाला दर्शवते की गरजुंना नेहमी मदतीला जावे. अनेकवेळा असे दिसून येते की माणसांपैक्षा प्राण्यांमध्ये करूणा आणि दयाळूपणा असतो. व्हिडिओवर लाइक आणि कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. एकाने कमेंटमध्ये लिहिले की प्राण्यांमधील दयाभाव अजूनही जिवंत आहे, तर दुसऱ्याने लिहिले की एआय एक दिवस आपल्याला नष्ट करेल, तिसऱ्याने लिहिले प्राणी हे सर्वोत्तम आहेत, आपण त्यांच्याकडून खूप काही शिकू शकतो, तर अनेक नेटकऱ्यांनी लव इमोजी दिले आहेत. .सध्याच्या आधुनिक युगात हिंसा, संघर्ष, वादाच्या बातम्या सतत पाहायला मिळतात, अशावेळी असा व्हिडिओ समोर आल्याने आशेचा किरण ठरतो. हा व्हिडिओ सांगतो की दया, करूणा अजून संपलेली नाही, ना प्राण्यांमध्ये ना माणांसामध्ये... हत्तीने पुन्हा एकदा अनोखं उदाहरण माणसांसमोर ठेवले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.