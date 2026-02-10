Viral Buffalo Video : म्हशीने चोरली चक्क बाईक ! तुमचाही विश्वास बसणार नाही, पाहा अनोख्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज

नुकतेच सोशल मीडियावर प्रत्येकाला हसू आणणारा पण एक अविश्वसनीय व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. सामान्यतः आपण चोरांना बाईक किंवा स्कूटर चोरताना पाहतो, पण यावेळी 'चोर' आहे एक म्हैस! होय, एक म्हैस जी बाईक 'चोरून' घेऊन गेल्याचे दृश्य सीसीटीवीमध्ये कैद झाले आहे आणि ते पाहून नेटकरी देखील अवाक् झाले आहेत..व्हिडिओत नेमके काय दिसते?सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन म्हशी रस्त्यावर वेगाने धावताना दिसतात. त्यापैकी एका म्हशीच्या गळ्यात बांधलेला दोर रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या बाईकमध्ये अडकतो. म्हैस थांबत नाही आणि तिच्या प्रचंड शक्तीने बाईकला ओढत नेते. बाईक जमिनीवर घरंगळत म्हशीच्या मागे मागे जाते, जसे एखादे हलके खेळणे असावे तसे! म्हैस अगदी न थांबता पुढे धावत जाते आणि बाईकही तिच्यासोबत सैर करत जाते. हे संपूर्ण दृश्य इतके विचित्र आणि मजेदार आहे की पाहणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू येते..हा व्हिडिओ @dramebaazchhori99 या एक्स अकाउंटवरून शेअर झाला असून, त्याला लाखो व्ह्यूज आणि हजारो कमेंट्स मिळाल्या आहेत. यावर नेटकऱ्यांच्याही मजेशीर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे की, "जे लोक बाईक घराबाहेर ठेवतात, आता म्हशींपासूनही सावध राहा!" तर दुसऱ्याने म्हटले आहे की, "अरे देवा, हा चोर तर वेगळाच प्रकारचा!" तर आणखी एकाने म्हटले ही,"भाऊ, म्हशीला पकडायला पोलिसांना काय म्हणायचे?" अशा कमेंट्सनी सोशल मीडिया भरून गेला आहे..Viral Video: खरा तो एकची धर्म ! महिलेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी केलं असं काही... नेटकऱ्यांकडून होतेय प्रशंसा.ही घटना चूकन घडली असली तरी ती आपल्याला सांगते की रस्त्यावर पार्क केलेली वाहने कितीही सुरक्षित वाटली तरी न सांगता येणारे धोके असतात – मग ते चोर असोत वा म्हशी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.