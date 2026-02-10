Trending News

Viral Buffalo Video : म्हशीने चोरली चक्क बाईक ! तुमचाही विश्वास बसणार नाही, पाहा अनोख्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज

Buffalo Drags Bike : हा प्रकार पूर्णपणे अपघाती असला तरी दृश्य अतिशय मजेदार आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून नेटकऱ्यांनी भन्नाट कमेंट्स केल्या आहेत. या घटनेतून रस्त्यावर पार्क केलेली वाहने कितीही सुरक्षित वाटली तरी धोका संभवतो, हे दिसून येते.
A CCTV screenshot captures a buffalo accidentally dragging a parked motorcycle across the road, creating a hilarious viral moment on social media.

Yashwant Kshirsagar
नुकतेच सोशल मीडियावर प्रत्येकाला हसू आणणारा पण एक अविश्वसनीय व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. सामान्यतः आपण चोरांना बाईक किंवा स्कूटर चोरताना पाहतो, पण यावेळी 'चोर' आहे एक म्हैस! होय, एक म्हैस जी बाईक 'चोरून' घेऊन गेल्याचे दृश्य सीसीटीवीमध्ये कैद झाले आहे आणि ते पाहून नेटकरी देखील अवाक् झाले आहेत.

