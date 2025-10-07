Viral Video: पायाला जखम होताच मांजर उपचारासाठी थेट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचली अन्... व्हिडिओने जिंकली हजारोंची मने

काही पाळीव प्राणी क्रूर असतात तर काही खूप निष्पाप आणि भोळे आणि तितकेच समजुतदार देखील असतात याचा प्रत्यय अनेकवेळा येतो. हे प्राणी कधीकधी असं काही काम करतात की यामुळं माणसे देखील आश्चर्यचकित होतात. असाच काही हृदयस्पर्शी प्रसंग व्हायरल झाला आहे. तुम्ही कधी एखाद्या प्राण्याला स्वतःहून डॉक्टरकडे जाताना पाहिले आहे का? हो, असाच एक व्हिडिओ आजकाल सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये मांजरीच्या कृतीने लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. मांजर जखमी झाली होती, म्हणून ती स्वतःहून माणसाप्रमाणे डॉक्टरकडे चालत गेली. .व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला एक गोंडस पांढरी आणि तपकिरी मांजर हळूहळू रुग्णालयात जाताना दिसते. सुरुवातीला असे वाटत असले तरी मांजर आत गेली असावी, परंतु थोड्या वेळाने तिला कळले की तिच्या पायाला दुखापत झाली आहे आणि कदाचित म्हणूनच ती लंगडत गेली आणि मदतीसाठी थेट डॉक्टरकडे चालत गेली. पोहोचल्यावर, ती खुर्चीवर आरामात झोपली आणि डॉक्टरांना तपासणी करू दिली. त्यांनी तिच्या पायावर औषध लावले आणि मलमपट्टी केली. ही घटना तुर्कीमध्ये घडल्याचा दावा केला जात आहे..मांजरीने मन जिंकलेसोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओने लोकांचे मन जिंकले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर @Ansari5k या युजरने शेअर केला होता, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "तुर्कीमध्ये, एक हुशार जखमी मांजर स्वतःहून रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी गेली आणि तिथेच बसली जणू तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. तथापि, डॉक्टर थोड्याच वेळात आले आणि त्यांनी मांजरीला मलमपट्टी केली.".युजर्सच्या प्रतिक्रियाहा एक मिनिटाचा व्हिडिओ २३,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, शेकडो लोकांनी तो लाईक केला आहे आणि यावर विविध कमेंट्स शेअर केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे की, "प्राण्यांनाही आजारी असताना कुठे जायचे हे माहित असते, पण माणसांना नाही. अर्धे लोक भोंदू बाबाकडे जातात." दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे की, "आजकाल प्राणी माणसांपेक्षा जास्त हुशार असल्याचे दिसून येते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.