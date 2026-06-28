Video : 20 लाखांची गाडी पण मनाने भिकारी! डिझेल भरल्यानंतर ड्रायवर पंपावरून पळाला, पेट्रोल भरणारा कासावीस होऊन मागे धावला अन्...

Viral Video : गुरुग्राममध्ये एका पेट्रोल पंपवर चोरट्यांनी नवीन पद्धतीने कट रचला. महिंद्रा स्कॉर्पियोमध्ये आलेल्या तीन जणांनी डिझेल भरून घेतल्यानंतर थेट गाडी दामटली. सुमारे सहा हजार रुपयांचे डिझेल टाकीमध्ये भरले गेले, पण बिल देण्याऐवजी ड्रायव्हरने अचानक गाडीला वेग दिला आणि पंपवरून पळ काढला. संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेर्यात कैद झाली असून ती सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..घटना गुरुग्राममधील एका व्यस्त पेट्रोल पंपवर घडली. दुपारच्या वेळी स्कॉर्पियो गाडी पंपावर आली. गाडीत बसलेल्या तीन तरुणांनी अटेंडंटला डिझेल भरायला सांगितले. अंदाजे ६,००० इतक्या डिझेलची पूर्तता झाल्यावर अटेंडंटने बिल दाखवले. मात्र त्याच क्षणी ड्रायव्हरने गाडीचा एक्सलेटर दाबला आणि धुरळा उडवत पंपाच्या बाहेर पडला. अटेंडंटने गाडी थांबवण्यासाठी धाव घेतली, पण तो अपयशी ठरला. गाडी वेगाने निघून गेल्याने त्याला काहीच करता आले नाही..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.पेट्रोल पंप व्यवस्थापनाने तत्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून गाडीच्या नंबर प्लेट आणि आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू केले आहे. फुटेजमध्ये गाडीचा नंबर स्पष्ट दिसत असल्याने लवकरच आरोपींना पकडण्याची आशा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..ही घटना केवळ एका पेट्रोल पंपची आर्थिक हानी नाही, तर सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्नही आहे. अशा घटनांमुळे पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. पोलिसांनी सर्व आसपासच्या सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली असून, गाडी मालक आणि आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..Career Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांचे नशीब असते बलवत्तर! कोणतीही परीक्षा एका झटक्यात होतात पास, समाजात मिळवतात मोठं स्थान.नागरिकांनी अशा घटनांबाबत सतर्क राहावे, संशयास्पद वाहने दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पोलिस तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही घटना पुन्हा एकदा सांगते की, काही लोकांच्या लालसेपोटी सामान्य माणसाचे नुकसान होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.