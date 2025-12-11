Viral Video : मालकाच्या मृत्युमुळे दु:खात बुडाला कुत्रा, प्रेताजवळ बसून ढसाढसा रडू लागला; व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी

Viral Video: पाळीव प्राणी हे कुटुंबातील सदस्यांसारखेच असतात. त्यांना लळा लागली की ते देखील आपल्या मालकावर देखील तितकेच प्रेम करतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात कुत्र्याने आपली मालकावरची अशी निष्ठा सिद्ध केली की, ते पाहून लोकही ढसाढसा रडू लागले. हा व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे भरुन येतील. प्राण्यांना सगळ्या गोष्टी समजतात पण ते बोलू शकत नाहीत हे देखील लक्षात येईल..मालकाच्या मृत्यूमुळे ढसाढसा रडलासोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका व्यक्तीचे प्रेत ठेवले आहे. त्याचे कुटूंब आणि नातेवाईक देखील रडताना दिसत आहेत. बायको आणि मुले ढसाढसा रडत असलेले दिसत असतानाच कॅमेरा तिथे असणाऱ्या कुत्र्यावर जातो. आणि इथूनच हा व्हिडिओ व्हायरल कारण मिळते. .Viral Video: जर तुमचे मूलंही ऑटोने शाळेत जात असेल तर वेळीच व्हा सावध, व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क.व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की, कुत्रा आपल्या मालकाच्या पायजवळ बसून ढसाढसा रडत आहे. त्याचे हे रडण पाहून कळते की, त्याचे मालकावर किती प्रेम होते. हा व्हिडिओ पाहून यूजर्स देखील भावूक झाले आहेत. यावर प्रतिक्रिया देखील देत आहेत. .निष्ठा प्राण्यांकडून शिकावी@RADHIKA_INF नावाच्या एका अनामिक अकाउंटवरून शेअर केलेला हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे आणि अनेकांनी तो लाईकही केला आहे. सोशल मीडिया वापरकर्ते व्हिडिओवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरने लिहिले की, "या प्राण्यांकडून कोणीतरी निष्ठा शिकली पाहिजे, माझे हृदय आनंदाने भरले आहे." दुसऱ्याने लिहिले की, "प्राणी माणसांपेक्षा जास्त निष्ठावान असतात, बिचारी किती दुःखी असते." आणखी एकाने लिहिले की, "प्राणी सगळं समजतात, पण बिचारे बोलू शकत नाहीत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.