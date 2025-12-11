Trending News

Viral Video : मालकाच्या मृत्युमुळे दु:खात बुडाला कुत्रा, प्रेताजवळ बसून ढसाढसा रडू लागला; व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी

Loyal Pet Mourning Owner : सोशल मीडियावर एका कुत्र्याचा आपल्या मालकाच्या मृतदेहाजवळ रडतानाचा हृदयद्रावक व्हिडिओ व्हायरल झाला.कुटुंबीय रडत असताना कुत्रा मालकाच्या पायाशी बसून मोठ्याने हंबरडा फोडताना दिसतो. व्हिडिओ पाहून लोक भावूक झाले आहेत.
Loyal Pet Mourning Owner

Viral Video

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Viral Video: पाळीव प्राणी हे कुटुंबातील सदस्यांसारखेच असतात. त्यांना लळा लागली की ते देखील आपल्या मालकावर देखील तितकेच प्रेम करतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात कुत्र्याने आपली मालकावरची अशी निष्ठा सिद्ध केली की, ते पाहून लोकही ढसाढसा रडू लागले. हा व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे भरुन येतील. प्राण्यांना सगळ्या गोष्टी समजतात पण ते बोलू शकत नाहीत हे देखील लक्षात येईल.

