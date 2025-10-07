Viral: 'ये हिरो डोक्याची गोळी घे पण ऑफिसला ये' बॉस आणि कर्मचाऱ्याचं चॅट व्हायरल, म्हटला...'काही झालं तरी...'

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होत असतात. अनेक व्हिडिओ मनाला भिडणारे असतात, तर काही हसवतात. अशताच आता सोशळ मीडियावर एका कर्मचाऱ्याने त्याचं आणि बॉससोबतचा चॅटचा स्क्रीनशॉट शेअर केलाय. तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या चॅटमध्ये तो डोकं दुखत असल्याने बॉसला सुट्टी मागत असतो. परंतु बॉस त्याला गोळी घे पण ऑफिसला ये. असं म्हणतो. सध्या त्या दोघांची चॅट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलीय. .चॅटमध्ये काय लिहलं आहे?सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या चॅटमध्ये बॉस कर्मचाऱ्याला सुट्टीसाठी नाही म्हणतो.बॉस : गोळी घेऊन ये. काही होत नाही. बरा होशील. डोकेदुखी तर आहे.कर्मचारी : डोलो गोळी घेतली पण अजूनही डोकं दुखतयबॉस : हा. मग ऑफिसला ये लवकरकर्मचारी : अजून देखील डोकेदुखी सुरु आहे. ऑफिसला नाही येऊ शकत.बॉस: गोळी घे ना हिरो. असं कसं करतो भाई. तु काय आता शाळेत आहेस का?कर्मचारी : आता घेतली आहे थोड्या वेळा पूर्वीबॉस : आराम कर पण आज काही करुन ऑफिसला ये.कर्मचारी : प्रयत्न करतो सर.या चॅटचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका यूजरने लिहलं की, 'पुढच्या वेळी अस्वस्थ वाटतय असं बोलं' तर दुसऱ्या युजरने लिहलं की, 'आता काय हार्ट अॅटक येण्याची वाट पाहणार का?' तर दुसऱ्या एका युजरने लिहलं की, 'हीरो वालं बोलणं पटत नाहीय.' सोशल मीडियावर सध्या या चॅटचा स्क्रीनशॉट व्हायरल होतोय..सध्या त्यांचं चॅट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी या स्क्रीनशॉटवर आपले अनुभव शेअर केले आहे. अनेकांनी त्यांच्या बॉसचे गाऱ्हाने मांडायला सुरुवात केली. एकाने आपला अनुभव सांगताना म्हटलं, 'मी सुद्धा गाढवासारखं काम करायचो. एक दिवस सुद्धा सुट्टी घेत नव्हतो. एक दिवस मी खरंच आजारी पडलो. बॉसला सुट्टीसाठी विचारलं, तर तो मला म्हणाला. हाफ डे घे पण ऑफिसला ये. बाकी लोक महिना महिना सुट्टी घेतात. तेव्हा त्यांना लगे मिळायची पण माझ्या बाबतीत बॉस फार विचित्र वागला. '.Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.