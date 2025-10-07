Trending News

Viral: 'ये हिरो डोक्याची गोळी घे पण ऑफिसला ये' बॉस आणि कर्मचाऱ्याचं चॅट व्हायरल, म्हटला...'काही झालं तरी...'

Viral Employee-Boss WhatsApp Conversation: सध्या सोशल मीडियावर एका बॉसचं आणि कर्मचाऱ्याच्या चॅटचा स्क्रीनशॉट व्हायरल होत आहे. यामध्ये कर्मचारी सुट्टी मागत असूनही बॉस सुट्टी देण्यास नकार देतो.
Apurva Kulkarni
सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होत असतात. अनेक व्हिडिओ मनाला भिडणारे असतात, तर काही हसवतात. अशताच आता सोशळ मीडियावर एका कर्मचाऱ्याने त्याचं आणि बॉससोबतचा चॅटचा स्क्रीनशॉट शेअर केलाय. तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या चॅटमध्ये तो डोकं दुखत असल्याने बॉसला सुट्टी मागत असतो. परंतु बॉस त्याला गोळी घे पण ऑफिसला ये. असं म्हणतो. सध्या त्या दोघांची चॅट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलीय.

