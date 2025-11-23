Viral Video : लग्नादिवशीच नवरीचा अपघात, रुग्णालयात पार पडलं लग्न, नवरदेवाने जिंकली लाखोंची मने; पाहा हृदस्पर्शी व्हिडिओ

Emotional Wedding story from Kerala : केरळमध्ये एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यांनी ज्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला त्यांना शाहिद कपूर आणि अमृता राव यांच्या विवाह सिनेमातील प्रसंगाची आठवण झाली. एका नवरीचा तिच्या लग्नाच्या दिवशी अपघात झाला. तिला पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नवरदेवाने कुटुंबाला हे कळताच, वराने लग्न रद्द करण्याऐवजी त्याच शुभ तारखेला करण्याचा निर्णय घेतला. वधूच्या कुटुंबानेही सहमती दर्शवली आणि जोडप्याने रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये लग्न केले. .हे अनोखे लग्न कोची येथील लेकशोर रुग्णालयात झाले. अलप्पुझाच्या कोम्माडी येथील रहिवासी अवनी शुक्रवारी थुंबोली येथील शेरोनशी लग्न करणार होती. पण त्या संध्याकाळी तिचा वधूचा मेकअप करण्यासाठी जाताना अवनीचा अपघात झाला. तिला ताबडतोब कोट्टायम मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आले. तिच्या पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिला विशेष उपचारांसाठी एर्नाकुलम येथील लेकशोर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, शेरोन आणि तिचे कुटुंबही रुग्णालयात पोहोचले..लग्न दुपारी १२:१५ ते १२:३० वाजता होणार होते. दोन्ही कुटुंबांनी परस्पर सहमतीने लग्न त्याच शुभ तारखेला करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर त्यांनी डॉक्टरांकडून परवानगी मागितली आणि त्यांना ती देण्यात आली. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनीही कुटुंबांना मदत केली, लग्नासाठी ताबडतोब जागा तयार केली आणि सजावटीला सुरुवात केली. पण नवरीला जास्त त्रास होऊ नये म्हणून, नवरदेवाने स्वतः थाळी (प्लेट) आपत्कालीन वॉर्डमध्ये आणली, जिथे लग्नाच्या सर्व विधी पार पडल्या..Train Maggie video: मॅगी तयार.. ट्रेनमध्येच थाटलं किचन! मराठमोळ्या काकूंनी कायदा घेतला हातात, व्हिडीओ व्हायरल.वरीच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट देताना, न्यूरोसर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. सुधीश करुणाकरन म्हणाले की, अवनीच्या पाठीच्या कण्यावर उपचार सुरू आहेत आणि लवकरच तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाईल. रुग्णालयातील लग्नाची बातमी कळताच स्थानिकांनीही कुटुंबाप्रती सहानुभूती व्यक्त करते अवनी बरी होण्यासाठी प्रार्थना केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.