Viral Video : लग्नादिवशीच नवरीचा अपघात, रुग्णालयात पार पडलं लग्न, नवरदेवाने जिंकली लाखोंची मने; पाहा हृदस्पर्शी व्हिडिओ

Kerala wedding viral : डॉक्टरांच्या परवानगीने आयसीयूमध्येच साधेपणाने लग्न पार पडलं. रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण सहकार्य करत लग्नासाठी जागा आणि व्यवस्था केली. हा प्रसंग सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन नवरदेवाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Emotional Wedding story from Kerala : केरळमध्ये एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यांनी ज्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला त्यांना शाहिद कपूर आणि अमृता राव यांच्या विवाह सिनेमातील प्रसंगाची आठवण झाली. एका नवरीचा तिच्या लग्नाच्या दिवशी अपघात झाला. तिला पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नवरदेवाने कुटुंबाला हे कळताच, वराने लग्न रद्द करण्याऐवजी त्याच शुभ तारखेला करण्याचा निर्णय घेतला. वधूच्या कुटुंबानेही सहमती दर्शवली आणि जोडप्याने रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये लग्न केले.

Kerala
accident
wedding
bride
viral video
emotional support

