Viral Jugaad Video : चाक नसतानाही सुस्साट धावू लागला टेम्पो, जुगाडाचा बादशहा ठरला ड्रायव्हर; व्हिडिओ पाहून डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही

भारतात जुगाड करणाऱ्यांची कमतरता नाही त्यामुळेच भारतीयांना जुगाडचे मास्टर मानले जाते. आपल्या सर्वांना माहित आहे की जुगाड सर्वात कठीण काम देखील सोपे करते. कधीकधी लोक कल्पनाही करू शकत नाहीत असे पराक्रम साध्य करतात. सध्या असाच एका जुगाडाचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे जो तुम्हाला थक्क करेल. हा व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत नाही. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला रस्त्यावरून वेगाने जाणारे एक मिनी-ट्रकसारखे वाहन दिसेल. जर तुम्ही बारकाईने पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की तीन चाकी वाहनाचे एकाचे साइडचे चाक तुटलेले आहे. तुमच्या लक्षात येईल की असे असूनही, वाहन वेगाने पुढे जात आहे. वाहनाला चाकांशिवाय चालत ठेवण्यासाठी चालकाने एक अनोखा जुगाड वापरला आहे. व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला दिसेल की चालकाने टायरऐवजी लाकडाची एक लांब दांडी गाडीला बांधली आहे. लाकडी दांडीचा रस्त्यावर अशा प्रकारे आधार देण्यात आला आहे की वाहनाचा तोल सरळ राहतो. वाहन चालत असताना, लाकडी दांडी रस्त्यावर ओढते. यामुळे गाडीचा तोल राखला जातो आणि ती रस्त्यावर धावत असल्याचे दिसून येते. ज्यांनी ही अनोखी युक्ती पाहिली ते चालकाचे कौतुक करत आहेत. या अनोख्या युक्तीचा व्हिडिओ @tariq_kashmiri44 नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून ऑनलाइन शेअर करण्यात आला आहे.