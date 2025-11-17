Trending News

Viral Jugaad Video : चाक नसतानाही सुस्साट धावू लागला टेम्पो, जुगाडाचा बादशहा ठरला ड्रायव्हर; व्हिडिओ पाहून डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही

Indian Jugaad : सोशल मीडियावर एक विलक्षण जुगाडाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एका मिनी-ट्रकसारख्या वाहनाचे एक चाक तुटलेले असूनही तो वेगाने धावताना दिसतो. हा अनोखा जुगाड पाहून लोकांनी चालकाचे कौतुक केले आहे.
Driver uses a long wooden stick to replace a missing wheel, making the mini truck run smoothly on the road.

Yashwant Kshirsagar
भारतात जुगाड करणाऱ्यांची कमतरता नाही त्यामुळेच भारतीयांना जुगाडचे मास्टर मानले जाते. आपल्या सर्वांना माहित आहे की जुगाड सर्वात कठीण काम देखील सोपे करते. कधीकधी लोक कल्पनाही करू शकत नाहीत असे पराक्रम साध्य करतात. सध्या असाच एका जुगाडाचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे जो तुम्हाला थक्क करेल. हा व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत नाही.

