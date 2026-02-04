Viral Video : मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळताच वडिलांनी केलं अविस्मरणीय काम, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, पाहून तुमचाही ऊर भरुन येईल

Viral Video: आई-वडिल आपल्या मुलांच्या आनंदासाठी खूप काही करतात. काही जण त्यांच्या शिक्षणासाठी दिवसरात्र कष्ट करतात, तर काही जण त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या इच्छांचा त्याग करतात. पण राजस्थानमधील एका व्हायरल व्हिडिओने खरोखरच लोकांचे हृदय जिंकले आहे.एका पित्याने आपल्या मुलाच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी असे एक अनोखे पाऊल उचलले की सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आणि ते पाहून ते भाराववून गेले. .खरं तर, @tv1indialive नावाच्या एका इन्स्टाग्राम पेजवर एक व्हिडिओ शेअर केला. याच्या कॅप्शन म्हटले आहे की, मुलाचे स्वप्न भारतीय रेल्वेमध्ये काम करण्याचे होते. त्याने वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम केले, दिवसरात्र अभ्यास केला आणि शेवटी त्याचे कष्ट फळाला आले. त्याला भारतीय रेल्वेमध्ये चांगली नोकरी मिळाली. मुलाच्या यशाने संपूर्ण कुटुंबाला अभिमान वाटला. पण वडिलांनी हा आनंद फक्त मिठाई वाटून किंवा छोटी पार्टी देऊन साजरा केला नाही. त्याने असे काही खास आणि अनोखे काम केले जे त्यांचा मुलगा आयुष्यभर लक्षात ठेवेल..ट्रेनच्या डब्यासारखे रंगवले घरवडिलांनी त्यांचे घर भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनच्या डब्यासारखे रंगवले. हो, संपूर्ण घर पिवळ्या पट्ट्यांनी निळे रंगवले होते. शिवाय, "इमर्जन्सी एक्झिट" सारखे फलक देखील खिडक्यांवर रंगवले होते, अगदी खऱ्या ट्रेनसारखे. जेव्हा लोक पहिल्यांदा हे घर पाहतात तेव्हा असे वाटते की जणू काही रेल्वेचा डबा उभा आहे. हे दृश्य इतके वास्तव आणि अनोखे आहे की ते पाहण्यासाठी परिसरात गर्दी जमते. ये-जा करणारे देखील घराचे कौतुक करण्यासाठी थांबतात आणि त्यासोबत फोटो काढतात..VIDEO : कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष! विजेच्या खांबावर चढून 'तो'..; या माणसाचं काम पाहून डोळ्यांत पाणी येणारच.अनोखे घर सोशल मीडियावर व्हायरल या अनोख्या घराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. आतापर्यंत जवळजवळ २० लाख लोकांनी पाहिला आहे आणि ६०,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केला आहे. लोक व्हिडिओवर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेकांनी वडिलांचे मनापासून कौतुक केले. काही वापरकर्त्यांनी लिहिले, "प्रत्येकाला असा बाप असो," तर काहींनी म्हटले, "हे खरे पालकांचे ध्येय आहे." लोकांचा असा विश्वास आहे की मुलगा आता दररोज खऱ्या ट्रेनमध्ये काम करत असला तरी, घरी परतल्यावर हे खास घर नेहमीच त्याची वाट पाहत असेल, त्याला त्याच्या यशाची आठवण करून देईल. हे फक्त एक पेंटिंग नाही तर वडिलांचे प्रेम आणि अभिमान प्रतिबिंबित करते. एका साध्या पेंटिंगमुळे हे घर संपूर्ण परिसरात एक खास लँडमार्क बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.