Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची मने जिंकली आहेत. एक अतिशय वृद्ध माणूस मळकट कपडे आणि चादर पांघरुन जमिनीवर वाकलेला बसला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांवर वयाचे परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत. तो मदत मागण्यासाठी हात पुढे करतो. तेवढ्यात दोन लहान मुली जवळ येतात. एका मुलीने गुलाबी रंगाचा जॅकेट आणि पांढरा पँट घातली आहे, तर दुसरीने पिवळा शर्ट घातला आहे. गुलाबी रंगाचा जॅकेट घातलेली मुलगी खूप निष्पाप दिसते. हसत ती त्या माणसाजवळ जाते आणि तिच्या खिशातून १० रुपयांची नोट काढते. ती प्रेमाने त्याच्या हातात नोट ठेवते. .मुलीच्या या छोट्याशा हावभावाने कोणीही प्रभावित होऊ शकते. तो माणूस आधी नोटेकडे पाहतो अन् मग मुलीच्या चेहऱ्याकडे. त्याच्या चेहऱ्यावर एक गोड हास्य दिसते. पुढे जे घडते ते या व्हिडिओला खास बनवते. १० रुपये आपल्याकडे ठेवण्याऐवजी तो माणूस ते पैसे परत मुलीच्या खिशात ठेवतो. हे पाहून मुलगी थोडी आश्चर्यचकित होते आणि तिथेच उभी राहते. त्या क्षणी ता बाबांचा चेहरा शांत आणि करुणामय दिसू लागतो अन् जणू काही त्यांना असे सांगायचे आहे की की मुलीचे दयाळू हृदय ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. ते तिच्या निरागसतेची कदर करतात आणि याला पैशापेक्षा जास्त महत्त्व देतात..Viral Video : माणुसकीला लाज आणली ! दारात भीक मागायला आलेल्या महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल संताप.हा क्षण फक्त पैसे देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल नाही तर माणुसकीबद्दल आहे. मुलीने कोणताही दिखावा न करता मदत करण्याचा प्रयत्न केला आणि या बाबांनी तिला तिला आणखी मोठा धडा शिकवला. त्यांनी तिला दाखवून दिले की मदत नेहमीच पैशाने येत नाही, तर प्रेम आणि दयाळू हृदयाने देखील येते. .हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक म्हणत आहेत की खरी संपत्ती खिशात नाही तर हृदयात असते. मुलीची निरागसता आणि बाबाजींची उदारता प्रत्येकाच्या हृदयाला स्पर्शून गेली आहे. असे व्हिडिओ आपल्याला आठवण करून देतात की या वेगवान जगात माणुसकी अजूनही अस्तित्वात आहे. .हा व्हिडिओ आपल्याला शिकवतो की छोटी, चांगली कृत्ये देखील एखाद्याचा दिवस बनवू शकतात आणि हृदये जोडू शकतात. म्हणूनच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि लोकांना भावतो. हा व्हिडिओ @renuy305 नावाच्या अकाउंटद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला गेला आहे आणि आता तो मोठ्या प्रमाणात पाहिला जात आहे.