Viral Video : महिलेने वाचविलेला जीव, अनेक वर्षांनी दिसताच सिंहांनी मारली मिठी, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी

Viral Lion Video : कुंपणाजवळ पोहोचताच दोन्ही सिंह त्या महिलेला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतात आणि ती महिलाही त्यांना तितक्याच प्रेमाने मिठी मारते. हे दृश्य पाहून असे वाटते की जणू काही माणूस आणि प्राण्यांमध्ये एक अव्यक्त भावनिक नाते आहे.
Two lions lovingly hug the woman who rescued them years ago, showcasing a heartwarming bond between humans and animals.
Yashwant Kshirsagar
सध्या सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये दोन सिंह आणि एका महिलेमधील असे नाते दिसते की ते पाहून सर्वांच्याच डोळ्यांत पाणी येते. व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आले आहे की सिंह त्यांच्या रक्षक महिलेला भेटताच आनंदाने उड्या मारतात. कुंपणाजवळ पोहोचताच दोन्ही सिंह त्या महिलेला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतात आणि ती महिलाही त्यांना तितक्याच प्रेमाने मिठी मारते. हे दृश्य पाहून असे वाटते की जणू काही माणूस आणि प्राण्यांमध्ये एक अव्यक्त भावनिक नाते आहे.

