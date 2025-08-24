Viral Video : महिलेने वाचविलेला जीव, अनेक वर्षांनी दिसताच सिंहांनी मारली मिठी, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी

सध्या सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये दोन सिंह आणि एका महिलेमधील असे नाते दिसते की ते पाहून सर्वांच्याच डोळ्यांत पाणी येते. व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आले आहे की सिंह त्यांच्या रक्षक महिलेला भेटताच आनंदाने उड्या मारतात. कुंपणाजवळ पोहोचताच दोन्ही सिंह त्या महिलेला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतात आणि ती महिलाही त्यांना तितक्याच प्रेमाने मिठी मारते. हे दृश्य पाहून असे वाटते की जणू काही माणूस आणि प्राण्यांमध्ये एक अव्यक्त भावनिक नाते आहे. .सिंहांनी केला प्रेमाचा वर्षावजेव्हा हे सिंह खूप लहान होते तेव्हा या महिलेने त्यांना वाचवले आणि त्यांची काळजी घेतली सांगितले जात आहे. आज, जेव्हा ते मोठे आणि ताकदवान झाले आहेत, तेव्हाही ते या महिलेला विसरू शकले नाहीत. सिंहांच्या डोळ्यात महिलेबद्दलचे प्रेम आणि प्रेम स्पष्टपणे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये असे दिसते की ते केवळ महिलेला मिठी मारत नाहीत तर तिचे चुंबन घेतात, तिच्या खांद्यावर डोके ठेवतात आणि तिचा स्पर्श अनुभवतात. हे सर्व पाहून हे स्पष्टपणे समजते की प्राणी देखील मानवांच्या भावना समजून घेतात आणि त्यांची आठवण ठेवतात..हृदयस्पर्शी व्हिडिओहा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रत्येकजण भावनिक झाला आहे. हजारो लोक हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत आणि कमेंटमध्ये त्या महिलेचे कौतुक करत आहेत. लोक म्हणतात की हे दृश्य केवळ एक व्हिडिओ नाही तर मानवता आणि करुणेचे प्रतीक आहे..हा व्हिडिओ आपल्याला हे देखील शिकवतो की जर प्राण्यांशी प्रेम आणि दयाळूपणाने वागले तर त्यांचे माणसांशीही एक उत्तम नाते निर्माण होते. सिंहांसारखे धोकादायक मानले जाणारे प्राणी देखील या व्हिडिओमध्ये प्रेम आणि आपुलकीने भारावलेले दिसतात. @Awesomevideos07 नावाच्या एका एक्स हँडलवर ते शेअर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.