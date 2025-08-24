Army Love : आर्मी ऑफिसरची प्रेयसी म्हणून ज्या वेदना...कॅप्टनने शेअर केलं 25 वर्षांपूर्वीचं प्रेम पत्र, स्टोरी वाचून डोळ्यात पाणी येणारच

सध्या एक प्रेमपत्र सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेहे प्रेमपत्र आहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीमध्ये ट्रेनिंग केलेल्या आर्मी ऑफिसरचे.हे पत्र त्यांना तांच्या प्रेयसिने लिहिले होते जेव्हा ते ट्रेनिंगला होते.Viral Love Letter : लोकांना नेहमीच आर्मी, सेनेचे अधिकारी, त्यांचे जीवन आणि त्यांची प्रेम कहाणी यामध्ये रस असतो. तर अशीच एक लव स्टोरी व्हायरल होत आहे. चेन्नईच्या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीतून (OTA) एक हृदयस्पर्शी कहाणी समोर आली आहे जी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कॅप्टन धर्मवीर सिंग यांनी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेले एक हस्तलिखित प्रेमपत्र नेटकऱ्यांच्या मनाला भिडले आहे. १० डिसेंबर २००१ या तारखेला लिहिलेले हे पत्र त्यांच्या तत्कालीन प्रेयसी जी आता त्यांच्या पत्नी आणि प्रेमाने ‘ठकुराइन’ म्हणून ओळखल्या जातात त्यांनी पाठवले होते..या पत्राने केवळ प्रेमाची आठवणच जागवली नाही तर एका काळातील भावनिक बंधही उलगडले. हे पत्र सामान्य नव्हते. अकादमीत कॅडेट्सना पत्र मिळवण्यासाठी १०० ते ५०० पुशअप्सची शिक्षा भोगावी लागायची. पत्र जितके मोठे तितकी शिक्षा कठोर. कॅप्टन सिंग यांचे हे पत्र बरेच मोठे होते त्यामुळे त्यांना ५०० पुशअप्स करावे लागले. “हे माझे पहिले पत्र होते. त्या काळात पत्रे म्हणजे भावनांचा खजिना असायचा,” असे सिंग सांगतात..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.त्यांच्या या पोस्टने १२ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळवले आहेत. इंडिया पोस्टनेही यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले, “जुनी पत्रे अजूनही बोलतात, नाही का? काही नाती पत्रांमध्येच कायम राहतात.” नेटकऱ्यांनीही या पत्राला झ्उप चांगला प्रतिसाद दिला. एकाने लिहिले, “या पत्रात फक्त शब्द नाहीत, तर प्रेम, विश्वास आणि प्रत्येक क्षणाचा विचार आहे.” दुसऱ्या व्यक्तीने म्हटले, “आजच्या डिजिटल युगात अशी पत्रे आठवणींची जादू जागवतात.”.Online Shopping Discount : कपडे अन् इतर वस्तू सगळ्यात स्वस्त कुठे मिळतात? तुमच्याचं फायद्याचं आहे, पाहा एका क्लिकवर...कॅप्टन सिंग यांनी सांगितले की त्या काळात पत्र लिहिण्यात आणि वाचनात एक वेगळाच उत्साह असायचा. या प्रेमपत्राने केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आठवणींना उजाळा दिला नाही तर असंख्य लोकांना आपल्या जुन्या प्रेमकहाण्यांशी जोडले. आजही अशी पत्रे मनाला भावनिक करतात आणि प्रेमाच्या खऱ्या अर्थाची आठवण करून देतात..FAQsWhat is the viral love letter about?व्हायरल प्रेमपत्र कशाबद्दल आहे?कॅप्टन धर्मवीर सिंग यांनी शेअर केलेले हे हस्तलिखित प्रेमपत्र त्यांच्या पत्नीने २००१ मध्ये लिहिले होते, जे चेन्नईच्या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीत त्यांना मिळाले.Why did cadets have to do push-ups to receive letters?कॅडेट्सना पत्र मिळवण्यासाठी पुश-अप्स का करावे लागले?अकादमीत पत्र मिळवण्यासाठी कॅडेट्सना १०० ते ५०० पुश-अप्सची ‘शिक्षा’ भोगावी लागायची, पत्राच्या आकारानुसार शिक्षा ठरायची.Why did the letter go viral on social media?हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल का झाले?पत्रातील प्रेम, भावना आणि जुन्या आठवणींनी लोकांना भावनिक केले, त्यामुळे ते इंस्टाग्रामवर लाखो वेळा पाहिले गेले.Who wrote the letter to Captain Dharmveer Singh?कॅप्टन धर्मवीर सिंग यांना पत्र कोणी लिहिले?हे पत्र त्यांच्या तत्कालीन मैत्रिणीने, जी आता त्यांच्या पत्नी आहेत आणि प्रेमाने ‘ठकुराईन’ म्हणून ओळखल्या जातात, लिहिले होते.How did people react to the viral post?व्हायरल पोस्टवर लोकांनी कशी प्रतिक्रिया दिली?नेटकऱ्यांनी पत्रातील प्रेम आणि आठवणींना उबदार प्रतिसाद दिला, अनेकांनी यात आपल्या जुन्या कहाण्या पाहिल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.