Trending News

Viral News : मंदिरात जाताच अवघ्या पाच मिनिटांत चोरीला गेले १६ हजारांचे शूज, संतापलेल्या इंजिनिअरला पुजाऱ्याकडून मिळाले 'हे' उत्तर

Bengaluru Shoe Theft : अनेक भाविकांचे बूट चोरीला गेले असले तरी कोणीही पोलिस तक्रार करत नव्हते. इंजिनिअरने मात्र चोरीकडे दुर्लक्ष न करता पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली.सीसीटीव्हीत चोर अनवाणी येताना आणि बूट घेऊन जाताना दिसला.
CCTV footage showing the thief entering the Bengaluru Ganesh temple barefoot and escaping with the engineer’s branded shoes.

CCTV footage showing the thief entering the Bengaluru Ganesh temple barefoot and escaping with the engineer’s branded shoes.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Bengaluru Stolen Shoes Incident : बेंगळुरूमधील प्रसिद्ध गणेश मंदिरातून एक विचित्र बातमी समोर येत आहे. एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचे ब्रँडेड बूट मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत चोरीला गेले. ज्यामुळे इंजिनिअरने पोलिस तक्रार दाखल केली. चोरी झालेल्या बूटांची किंमत अंदाजे १६,००० रुपये इतकी आहे.

Loading content, please wait...
viral
bengaluru
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com