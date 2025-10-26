Viral News : कामगाराने केला १.२४ कोटींच्या बांगड्यांचा चुराडा, पण त्यानंतर मालकाने जे केले ते वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

बऱ्याच लोकांची नोकरी त्यांच्या चुकांमुळे जाते,कधी-कधी त्यांना मोठा दंडही भरावा लागतो. पण चीनमधील एका दुकानाच्या मालकाने मात्र या सर्व कल्पना सिद्ध केल्या आहेत. त्याचे झाले असे की, एका दुकानातील कर्मचाऱ्याने १० लाख युआन (१.२४ कोटी) पेक्षा जास्त किमतीच्या जेड बांगड्या फोडल्या. दुकान मालकाने कर्मचाऱ्यावर रागावण्याऐवजी असे काही केले जे तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल आणि मानवतेवरील तुमचा विश्वास अधिक मजबूत होईल. .चीनमधील जिआंग्सू प्रांतातील सुझोऊ येथे ऑक्टोबरमध्ये ही घटना घडली. एका क्लर्कने टेबल हलवताना चुकून जेड बांगड्यांचा एक बॉक्स खाली टाकला. त्या बॉक्समध्ये सुमारे ५० बांगड्या होत्या, त्यापैकी ३० तुटल्या. असे वृत्त आहे की या बांगड्या दुर्मिळ आणि अमूल्य होत्या आणि त्यांचा विमा उतरवला नव्हता. ज्या क्षणी ही घटना घडली, त्या क्षणी सर्वांचे श्वास थांबले, कारण बांगड्या कोट्यवधि रुपयांच्या होत्या. सर्वांना वाटले की क्लर्क अडचणीत आला. आता त्याची नोकरी जाणार आणि दंडही भरावा लागणार कारण, बांगड्या दहा लाख युआन (१.२४ कोटी) किमतीच्या होत्या..पण प्रचंड नुकसान झाले असतानाही दुकान मालक चेंगने क्लर्कला कामावरन काढून टाकले नाही. शिवाय, त्याने क्लर्कडून भरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला आणि चुकीची संपूर्ण जबाबदारी घेतली. तो म्हणाला, "मी त्याला बांगड्या ठेवण्यास सांगितले; तरुण लोक अनेकदा घाईघाईने हे करतात. मालकाचा दयाळूपणा आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..आणखी आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे क्लर्कला फटकारण्याऐवजी, चेंगने त्याला धीर दिला आणि अपघाताकडे धडा म्हणून पाहण्याचा आग्रह केला. "माझा विश्वास आहे की तरुणांना अधिक संधी दिल्या पाहिजेत. प्रत्येकाने या घटनेतून काहीतरी शिकले पाहिजे," चेंगने त्याच्या निवेदनात म्हटले आहे..चेंगने त्याच्या निवेदनात म्हटले आहे की पैसे परत मिळू शकतात, परंतु जर विश्वास आणि माणुसकी तुटली तर ते परत मिळवणे अशक्य आहे. "आपण सर्व मानव आहोत, चुका होतात. एखाद्याच्या चुकीवर रागावण्यापेक्षा त्याला पाठिंबा देणे चांगले." लोक आता दुकान मालकाचे कौतुक करत आहेत आणि त्याच्या धाडसाचे कौतुक करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.