Trending News

Viral News : कामगाराने केला १.२४ कोटींच्या बांगड्यांचा चुराडा, पण त्यानंतर मालकाने जे केले ते वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

Humanity : चीनमध्ये एका कामगाराने चुकून ₹1.24 कोटींच्या जेड बांगड्या फोडल्या. घटना जिआंग्सू प्रांतातील सुझोऊ येथील दुकानात घडली.सुमारे ५० बांगड्यांपैकी ३० बांगड्या तुटल्या आणि त्यांचा विमा नव्हता.
Viral News : कामगाराने केला १.२४ कोटींच्या बांगड्यांचा चुराडा, पण त्यानंतर मालकाने जे केले ते वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य
Yashwant Kshirsagar
Updated on

बऱ्याच लोकांची नोकरी त्यांच्या चुकांमुळे जाते,कधी-कधी त्यांना मोठा दंडही भरावा लागतो. पण चीनमधील एका दुकानाच्या मालकाने मात्र या सर्व कल्पना सिद्ध केल्या आहेत. त्याचे झाले असे की, एका दुकानातील कर्मचाऱ्याने १० लाख युआन (१.२४ कोटी) पेक्षा जास्त किमतीच्या जेड बांगड्या फोडल्या. दुकान मालकाने कर्मचाऱ्यावर रागावण्याऐवजी असे काही केले जे तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल आणि मानवतेवरील तुमचा विश्वास अधिक मजबूत होईल.

Loading content, please wait...
China
viral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com