Viral News :जग कितीही ओरडून सांगत असलं तरी आम्ही काय चहा घेणं बंद करणार नाही, असे चहाप्रेमी तुम्हाला जागोजागी मिळतीत. भारतात तर चहा हे राष्ट्रीय पेयच बनलं आहे. अशाच एका चहा प्रेमी असलेल्या अधिकाऱ्याने चहा यायला उशीर झाल्याने थेट टपरीवाल्याला नोटीसच पाठवली आहे.

राजस्थानमधील झालावाड जिल्ह्यातील एका चहा विक्रेत्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. पंचायत समिती कार्यालयाबाहेर चहाची टपरी लावणाऱ्या चहावाल्याला वेळेवर चहा दिला नाही, या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. वेळेवर चहा दिला नाही तर दुकान बंद करून दुसरीकडे जा, असे या नोटीशीत लिहिले आहे.(Viral News : Notice sent to the shopkeeper for not giving tea)

आता ही नोटीस सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून पंचायत कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खिल्ली उडवली जात आहे. मात्र, या नोटिशीला पंचायत समितीने दुजोरा दिलेला नाही.

वीरमचंद्र लोढा यांचे मनोहरठाणा शहरातील तहसील रोडवर चहाची टपरी आहे. या दुकानातून पंचायत समिती कार्यालयात चहा दिला जात होता. मनोहरठाणा पंचायत समिती कार्यालयाचे ब्लॉक समन्वयक जय लंकेश यांच्या नावाने वीरम यांना २७ जुलै रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती.(Viral News)

या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, बी.सी मोहन यांनी पंचायत समिती कार्यालयात चहा मागवण्यासाठी फोन केला होता. ज्यावर तुम्ही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. चहा यायला उशीर होईल कारण, अद्याप म्हशीचे दूध काढून आणलेले नाही. जेव्हा मी दूध आणेल तेव्हा चहा घेऊन येईल,असे उत्तर चहावाल्याने दिल्याचे या नोटीशीत म्हटले आहे. त्यावर, अधिकाऱ्यांनी वेळीच म्हशीचे दूध काढत जा ज्यामुळे आम्हाला चहाला उशीर होणार नाही, असेही अधिकारी म्हणाले आहेत.

या कृतीतून चहावाला त्याच्या कामाच्या प्रती किती निष्काळजी करणारा आहे हे दिसते. त्यामुळे यापुढे म्हशीचे दूध अगोदरच काढून तयार ठेवावे व कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मागणी करताच चहा आणून द्यावा.

जय लंकेशच्या नावाने ही नोटीस मिळाल्यावर वीरम घाबरला आणि ही नोटीस पाहताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. नोटीस मिळताच वीरम यांनी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. येथे जय लंकेश नावाचा अधिकारी नसल्याचे समोर आले. कोणीतरी मजा म्हणून ही नोटीस लिहून ती वीरमपर्यंत पोहोचवल्याचे बोलले जात आहे. (Trending News)

तर, कार्यालयातील कॉम्प्युटर ऑपरेटर चहा मागवायचे. तेव्हा चहा यायला उशीर झाला की अशी नोटीस टाईप करून त्या चहावाल्याला पाठवायचे. त्यांनीच ही नोटीस या टपरीवाल्याला दिली आहे, असेही सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, वीरम म्हणतो की, जी नोटीस त्यांच्याकडे आली होती ती आता त्यांच्याकडे नाही, ती काढण्यात आली आहे.