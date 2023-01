Viral News : धक्कादायक! कुत्र्याच्या भुंकण्यावरुन दोन कुटूंबात कडाक्याचं भांडण, हाणामारीत महिलेचा मृत्यू

By

हल्ली गल्लोगल्ली कुत्रे भुंकत असतात. कधी या कुत्र्याच्या भुंकण्यावरुन अनेकांना त्रासही होतो पण ही खुप साधारण गोष्ट आहे. मात्र एका ठिकाणी कुत्रा भुंकत असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही तक्रार करणे मालकाला आवडले नाही आणि मालकाने तक्रार करणाऱ्यासोबत वाद घालण्यास सुरवात केली.

वाद इतका विकोपाला गेला की त्यांच्यात जोरदार हाणामारी सुरू झाली. धक्कादायक म्हणजे या हाणामारीत एका महिलेचा मृत्यू झाला. (Viral News woman was killed in argument over a barking dog uttar pradesh read story)

क्षुल्लक कारणावरून वाद झाल्याचे अनेक प्रकरण आपण वाचले असावेत. अशाच एका क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या वादामध्ये उत्तर प्रदेशच्या बलिया जिल्ह्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला. कुत्र्याच्या भुंकण्यावरुन दोन कुटूंबामध्ये वाद झाला होता. वाद इतका विकोपाला गेला की त्यांच कडाक्याचं भांडण झालं यात एका 50 वर्षांच्या महिलेची हत्या करण्यात आली.

स्थानिक माहितीनुसार कुत्रा सारखा भुंकत असायचा त्यामुळे कुत्र्याच्या मालकाकडे एका कुटूबांने तक्रार केली. मात्र तक्रार केल्याचं मालकाला आवडलं नाहीय आणि त्यांच्यात वाद झाला पण यात महिलेची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याशिवाय या जोरदार हाणामारीमध्ये पाच जण जखमी आहे.

सध्या सोशल मीडियावर हे प्रकरण बरंच गाजतय. नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.