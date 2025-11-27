Trending News: 'ये दरवाजा ऊपर वाले के घर खुलता है', व्हायरल फोटो पाहिल्यानंतर तुम्हीही हेच म्हणाल

Funniest viral door meme trending today: सोशल मीडिया हे एक असे प्लॅटफॉर्म आहे जिथे तुम्ही जेव्हा जेव्हा भेट देता तेव्हा तुम्हाला काहीतरी नवीन, वेगळे आणि अनोखे पाहायला मिळते. दररोज लोक असंख्य फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करतात आणि जो सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतो तो व्हायरल होतो. जर तुम्ही सोशल मीडियावर नियमितपणे अॅक्टिव असाल तर तुम्ही तुमच्या फीडवर सर्व प्रकारच्या व्हायरल पोस्ट पाहिल्या असतील. सध्या सोशल मीडियावर कोणाच्या तरी घराचा फोटो व्हायरल होत आहे. त्या घराचा दरवाजा पाहिल्यावर तुम्हाला हसायला येईल आणि त्यामागील हेतू काय होता असा प्रश्न पडेल. चला तर मग व्हायरल होत असलेल्या फोटोबद्दल जाणून घेऊया..व्हायरल फोटोमध्ये काय दिसत होते?आता प्रत्येकाच्या घरात एक सुंदर दरवाजा बसवलेला दिसतो. पण कधीकधी, घरात असा दरवाजा दिसतो ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. काही दिवसांपूर्वीच एक फोटो व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये आयफोन थीम असलेला गेट बसवण्यात आला होता. आता एक नवीन फोटो व्हायरल होत आहे. .Elephant Viral Video: जेव्हा एक हत्ती अन् सिंहीण समोरासमोर आले, पुढे जे घडलं ते पाहून थक्क व्हाल!.फोटोमध्ये एक सामान्य दरवाजा आहे पण तो दरवाजा पहिल्या मजल्यावर आहे आणि तो उघडल्यानंतर तिथे ना खोली आहे ना बाल्कनी. जर तुम्ही दार उघडले आणि एक पाऊलही पुढे टाकले तर तुम्ही सरळ खाली पडाल. आता, हा दरवाजा बसवण्यामागे काय विचार होता हे माहित नाही, पण आता हा फोटो तुफान व्हायरल होत आहे..तुम्ही आत्ताच पाहिलेला फोटो X प्लॅटफॉर्मवर @Its__nisha नावाच्या अकाउंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. फोटोच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, 'ये दरवाजा ऊपर वाले के घर खुलता है'." ही बातमी लिहिली तोपर्यंत अनेकांनी पोस्ट पाहिली होती. पोस्ट पाहिल्यानंतर एका यूजरने कमेंट केली, "तो थेट खाली जाईल." दुसऱ्या यूजरने लिहिले, "हो, तो थेट वर जाईल." तिसऱ्या यूजरने लिहिले, "सरळ स्वर्गात." तर अनेक यूजर्संनी हसण्याचे इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.