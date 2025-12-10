Viral Video : शेतकऱ्याचा नाद करायचा नाही! अवघ्या काही मिनिटांतच नांगरले शेत; रोबोट बैलाचा स्पीड बघून सगळेच चकित, थक्क करणारा व्हिडिओ

Viral Robot Bull Video : सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळतात पण नुकताच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्याने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या व्हिडिओमध्ये, एक चीनमधील एक शेतकरी त्याच्या शेतात नांगरणी करताना दिसत आहे, परंतु उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे तो हे काम खऱ्या बैलाच्या मदतीने करत नाही तर रोबोटिक बैलाच्या मदतीने करत आहे. व्हिडिओमध्ये हा रोबोट बैलाच्या मॉडेलनुसार बनवलेला दिसतो. तो खऱ्या बैलासारखा शेतात नांगरणी करताना दिसतो. सोशल मीडियावरील लोक या अनोख्या तंत्रज्ञानाने आश्चर्यचकित झाले. .रोबोट बैल या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक शेतकरी रोबोटिक बैलाने त्याचे शेत नांगरताना दिसत आहे. रोबोटिक बैल जमिनीवर अतिशय सफाईदार पद्धतीने फिरतो आणि त्याची चाल खऱ्या प्राण्यासारखी दिसते.हा शेतकरी अगदी कमी वेळात त्याचे शेत या रोबोट बैलाकडून नांगरुन घेतो. ज्यामुळे लोकांना हे रोबोट इतक्या सहजतेने काम कसे करते हे पाहून आणखी आश्चर्य वाटू लागले. माती फिरवण्याची त्याची पद्धत आणि नांगराचे संतुलन पाहून, भविष्यात शेतीमध्ये अशा तंत्रे सामान्य होतील असा अनेकांना विश्वास वाटू लागला..Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर. व्हिडिओ खरा की खोटा ?हा व्हायरल व्हिडिओ जितका आश्चर्यकारक आहे तितकाच तो संशयास्पद आहे.अनेक तंत्रज्ञान तज्ञ आणि प्रेक्षकांनी असा अंदाज लावला आहे की हा व्हिडिओ एआयने तयार केला असावा. रोबोट बैलाच्या हालचाली आणि आजूबाजूचे दृश्य अनैसर्गिक दिसते, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की हा व्हिडिओ वास्तविक नसून एआय तंत्रज्ञानाचा परिणाम आहे. तरीही, भविष्यात असे रोबोट खरोखर तयार केले गेले तर शेती करणे किती सोपे होईल असा प्रश्न लोकांना पडू लागला आहे. व्हायरल व्हिडिओ indorireporter21 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.