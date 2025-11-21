Viral Video: मुलाच्या स्कूल बॅगमध्ये लंच बॉक्स ऐवजी नोटांचे बंडल, पाहून आईला धक्का; सत्य समजल्यावर तरळले आनंदाश्रू, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

मुलगा नेहमी प्रमाणे शाळेतून परतल्यावर आई त्याची स्कूल बॅग तपासत होती.पण तिला मुलाचा लंच बॉक्स मिळाला नाही. मात्र बॅगचा बाजूचा कप्पा भरलेला आणि फुगलेला दिसला. तिने बॅग उघडली तेव्हा तिला जेवणाच्या डब्याऐवजी नोटांचे बंडल अन् काही चिल्लर सापडली. हे पाहून आईला धक्का बसला पण सत्य समजल्यावर तिने आपल्या मुलाचे कौतुक केले. सोशल मीजियावर हा व्हिडिओ खूप व्हायर होत आहे. अन् लोकही मुलाची प्रशंसा करत आहे. व्हिडिओमध्ये नेमकं काय घडलं ते जाणून घेऊया . बॅगमध्ये नोटांचे बंडलइंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक महिला तिच्या मुलाची स्कूल बॅग तपासताना दिसते. जेव्हा ती बाजूचा कप्पा उघडते तेव्हा असे दिसते की तिने वर्षानुवर्षे जुनी पिगी बँक फोडली आहे. एकामागून एक, बॅगेत भरलेल्या करकरीत नोटा खिशातून बाहेर पडतात. ती महिला एका वेळी काही नोटा काढू लागते आणि नंतर नोटांचे एक बंडलही काढत राहते. व्हिडिओ पाहून नोटांची संख्या अंदाज लावणे कठीण आहे. बराच वेळ शोध घेतल्यानंतर कप्प्यात हात घातला तेव्हा तिला आढळले की त्यात फक्त नोटाच नाहीत तर असंख्य नाणी देखील आहेत. आईने घटनेचा व्हिडिओ काढला आणि आपल्या मुलाच्या बचतीचा किस्सा सोशल मीडियावर शेअर केला..Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर.मुलाच्या बॅगेत किती पैसे सापडले?माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मुलाच्या स्कूल बॅगेत १६,००० रुपये सापडले. या मुलाची बचत पाहण्यासारखी आहे आणि खूप काही शिकवते. आता, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर यूजर्स संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत. हा व्हिडिओ @jeanniesoo7687 या हँडलवरून इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे आणि त्याला आधीच ८७,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. शिवाय, १२,००० हून अधिक लोकांनी तो शेअर केला आहे. एका युजरने कमेंट केली, "खरा प्रश्न असा आहे की, मुलाला हे पैसे कुठून मिळाले?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.