Viral Video : नवीन पोपट हा लागला रील पाहायला! मोबाईल चालवण्यात आहे सुपर एक्स्पर्ट, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Parrot Video : न आवडलेला व्हिडिओ तो चोचीने स्क्रोल करून बदलतो. स्क्रीनवरील सूचना येताच तो योग्य बटणे प्रेस करतो. हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
A smart parrot using a smartphone screen to scroll videos and open YouTube, showcasing amazing bird intelligence in a viral video.

Yashwant Kshirsagar
आजकालच्या डिजिटल युगात लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना स्मार्टफोनचे एक प्रकारे व्यसनच लागले आहे. पण हेच व्यसन माणसांप्रमाणेच प्राणी किंवा पक्ष्यांना लागले तर काय होईल याचा कधी विचार केला आहे का? होय, असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे, तो पाहून नेटकरी देखील अवाक् झाले आहेत.

