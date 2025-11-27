Viral Video : नवीन पोपट हा लागला रील पाहायला! मोबाईल चालवण्यात आहे सुपर एक्स्पर्ट, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

आजकालच्या डिजिटल युगात लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना स्मार्टफोनचे एक प्रकारे व्यसनच लागले आहे. पण हेच व्यसन माणसांप्रमाणेच प्राणी किंवा पक्ष्यांना लागले तर काय होईल याचा कधी विचार केला आहे का? होय, असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे, तो पाहून नेटकरी देखील अवाक् झाले आहेत. .हा व्हायरल व्हिडिओ एका पोपटाचे मोबाईलसाठी असलेले वेड दाखवतो. तो जमिनीवर पडलेल्या मोबाईल फोनकडे पाहण्यात पूर्णपणे मग्न आहे.तो फक्त तो फक्त मोबाईल पाहत नाही तर सफाईदारपणे चालवत आहे.व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला दिसेल की स्क्रीनवर सूचना येताच, पोपट त्याच्या चोचीने बॅक बटण दाबतो. नंतर, तो मेनू बारमधून खाली सरकतो. नंतर, तो त्याचा आवडता व्हिडिओ उघडण्यासाठी थेट युट्यूब आयकॉनवर क्लिक करतो.पण पोपटाची हुशारी इथेच संपत नाही..Crime News : चाकूचा धाक दाखवत अपहरण केलं, नंतर सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल केला; लेडी गँगची दहशत समोर....व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की जेव्हा त्याला एखादा व्हिडिओ आवडत नाही तेव्हा तो त्याच्या चोचीने दुसरा व्हिडिओ स्क्रोल करतो. ज्यामध्ये अनेकदा दुसरा पोपट दिसतो. त्याचा आवडता कंटेंट पाहून तो पोपट आनंदाने किलबिलाट करतो.पण नंतर एक जाहिरात येते, ज्यामुळे तो मागे स्क्रोल करून त्याचा आवडता व्हिडिओ निवडतो. हा पोपट इतका हुशार झाला आहे की त्याला फोन सफाईदारपणे चालवता येतो जसे की बॅक कुठे घ्यायचा, अॅप कुठे शोधायचे आणि व्हिडिओ कसा प्ले करायचा. हे सगळं तो अगदी चपळाईने करत.हा व्हिडिओ @djanushvlog या अकाउंटने इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. तो आतापर्यंत २.१ मिलियनपेक्षा जास्त वेळा पाहिला गेला आहे आणि १,००,००० हून अधिक लोकांनी तो लाईक केला आहे. हा पोपट खूपच हुशार आहे, अशी युजर्सच्या प्रतिक्रिया आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.