Viral Video : स्वत:ला आरशात पाहून डान्स करु लागली नागीण, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, तुम्ही पाहिलात का ?

एखाद्या सापाने स्वत:ला आरशात पाहिले तर काय होईल याचा तुम्ही कधी विचार करत केला आहे का? पण सोशल मीडियात सध्या एक काळी नागीण स्वत:ला आरशात पाहात असल्याचा आणि डान्स करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती एखाद्या चित्रपटातील स्टारसारखा आरशासमोर नाचताना दिसतो..कल्याणचे प्रसिद्ध सर्पमित्र राज गायकर यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडल @snakefriend_raj वर हे दुर्मिळ दृश्य शेअर केले आहे. व्हिडिओची लोकप्रियता यावरून दिसून येते की त्याला आधीच १.७ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज आणि ५९,००० लाईक्स मिळाले आहेत..व्हायरल व्हिडिओच्या सुरुवातीला एका मोठी काळी नागीण दिसते एका घरात एका मोठ्या आरशाजवळ बसली आहे. सुरुवातीला तो शांतपणे स्वतःचे निरीक्षण करत असल्याचे दिसते, परंतु दुसऱ्याच क्षणी ती हवेत डोलू लागते जणू काही ती एखाद्या नेत्रदीपक डान्स करत आहे..व्हिडिओ जवळून पाहिल्यास असे दिसून येते की हा कदाचित डान्स नसून ही खुन्नस आहे नागिणीला वाटले की आरशातील प्रतिबिंब ही दुसरी प्रतिस्पर्धी नागीण आहे. व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला दिसेल की जेव्हा ती जीभ बाहेर काढून आरशाजवळ येतो आणि दुसरा सापही असेच करत आहे हे लक्षात येते तेव्हा ती पटकन मागे हटते..युजर्सच्या मजेदार कमेंट्स हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्सना त्यांचे आश्चर्य आणि हसू आवरता आलेले नाही. एका युजरने लिहिले, "असे दिसते की नागीण विचार करत आहे, 'मी इतकी सुंदर का आहे?'" दुसऱ्याने म्हटले, "त्या बिचारीला वाटले की तिला कोणीतरी जुळणारा सापडला आहे." तिसऱ्याने विनोदीपणे कमेंट केली, "साप माणसांपेक्षा चांगला पोज देत होता."