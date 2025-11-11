Trending News

Viral Video: पठ्ठ्याने रिलसाठी चक्क धावत्या ट्रेनच्या दरवाजात केली आंघोळ, पण नंतर बसला मोठा झटका; पाहा नेमकं काय घडलं ?

Train Viral Video : एका तरुणाने ट्रेनच्या गेटजवळ बादलीतून आंघोळ करत व्हिडिओ बनवला.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट होताच तो तुफान व्हायरल झाला.युजर्सनी अशा प्रकारच्या कृतीवर टीका करून कठोर कारवाईची मागणी केली.
A young man seen bathing near the train gate at Jhansi railway station — video goes viral on social media, prompting RPF action.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियात प्रसिद्ध होण्यासाठी लोक अनेक खटाटोप करत असतात. कधी कधी त्यांना यामुळे चांगली प्रसिद्ध मिळते तर कधी या गोष्टी त्यांच्या चांगल्याच अंगलट येतात. सध्या असाच एका तरुणाचा प्रसिद्धीसाठी बनवलेला व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे मात्र यामुळे त्याला चांगलाच झटका बसला आहे.

