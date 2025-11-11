Viral Video: पठ्ठ्याने रिलसाठी चक्क धावत्या ट्रेनच्या दरवाजात केली आंघोळ, पण नंतर बसला मोठा झटका; पाहा नेमकं काय घडलं ?

सोशल मीडियात प्रसिद्ध होण्यासाठी लोक अनेक खटाटोप करत असतात. कधी कधी त्यांना यामुळे चांगली प्रसिद्ध मिळते तर कधी या गोष्टी त्यांच्या चांगल्याच अंगलट येतात. सध्या असाच एका तरुणाचा प्रसिद्धीसाठी बनवलेला व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे मात्र यामुळे त्याला चांगलाच झटका बसला आहे. .नमध्ये आंघोळीची सुविधा उपलब्ध आहे, पण फक्त पहिल्या एसी कोचमध्ये असते. पण, एका तरुणाने रेल्वे गेटजवळ अर्धी बादली पाण्याने आंघोळ केली आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला.व्हिडिओ व्हायरल होताच त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. युजर्सनी अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. .रेल्वेने यानंतर,तात्काळ कारवाई केली. त्या तरुणाची ओळख पटवून त्याच्यावर कारवाई सुरू करण्यात आली. रेल्वेच्या अधिकृत हँडलवर म्हटले आहे की ही घटना वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशनवर घडली, जिथे त्या तरुणाने ट्रेनमध्ये आंघोळ करताना रील बनवला होता. .हा व्हिडिओ ८ नोव्हेंबर रोजी @WokePandemic या हँडलवरून X वर पोस्ट करण्यात आला होता आणि आतापर्यंत त्याला २,५४,००० व्ह्यूज आणि जवळपास ३,००० लाईक्स मिळाले आहेत. शेकडो युजर्सनी कमेंट देखील केल्या आहेत. पोस्टला "Gems Of Railways Man taking bath in a train " कॅप्शन देण्यात आले होते.या २१ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये, एक तरुण बादलीत पाणी घेऊन ट्रेनमध्ये आंघोळ करताना दिसत आहे. तो गेटजवळील वॉशरूम कॉरिडॉरमध्ये हे कृत्य करतो, ज्यामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होतो. व्हिडिओमध्ये, तो माणूस प्रथम एका ग्लासमधून स्वतःवर पाणी ओततो, नंतर शॅम्पू लावतो आणि हातपाय घासून अर्धी बादली पाण्याने आंघोळ पूर्ण करतो. त्याचा साथीदार याचा व्हिडिओ शूट करतो, जो नंतर सोशल मीडियावर पोस्ट केला जातो. .उत्तर मध्य रेल्वेच्या अधिकृत हँडल, @CPRONCR ने, व्हायरल व्हिडिओला उत्तर देताना ९ नोव्हेंबर रोजी लिहिले: "वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशनवर ट्रेनमध्ये आंघोळीचा व्हिडिओ चित्रित करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटली आहे. या व्यक्तीने लोकप्रियता मिळविण्यासाठी ही रील बनवल्याचे कबूल केले आहे. रेल्वे संरक्षण दलाद्वारे (RPF) वरील व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. उत्तर मध्य रेल्वे सर्व प्रवाशांना विनंती करते की त्यांनी इतर प्रवाशांसाठी अनुचित आणि गैरसोयीचे अशा कृतींमध्ये सहभागी होण्यापासून दूर राहावे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.