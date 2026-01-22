Viral Video: वय फक्त आकडा! 70 वर्षीय व्यक्तीचा पहिलाच Vlog ठरला सुपरहिट, 72 तासांत 2 कोटीहून अधिक व्ह्युज

70 year old man first vlog goes viral: उत्तर प्रदेशातील एका ७० वर्षीय व्यक्तीने त्यांचा पहिला व्हीलॉग व्हायरल झाला आहे. विनोद कुमार शर्मा, ज्यांना यापूर्वी व्हीलॉगिंगचा कोणताही अनुभव नव्हता, त्यांनी इंस्टाग्रामवर जाऊन त्यांच्या पहिल्या व्हिडिओला २ कोटीहून अधिक व्ह्यूज मिळवले. .त्याच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये, त्यांनी नम्रपणे स्वतःची ओळख करून देत म्हटले, "७० व्या वर्षी माझा पहिला व्लॉग बनवत आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की त्यांना कोणताही पूर्व अनुभव नसतानाही व्यस्त राहण्यासाठी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की त्यांना व्लॉग कसे करायचे हे माहित नाही परंतु निवृत्तीदरम्यान त्याचा वेळ घालवण्याासाठी एक मार्ग म्हणून ते प्रयत्न करत आहे..व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात की, "माझे नाव विनोद कुमार शर्मा आहे. मी उत्तर प्रदेशचा आहे. मला व्लॉग कसा करायचा हे माहित नाही, परंतु मी व्हिडिओ बनवून माझा वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा व्लॉग आवडेल जेणेकरून मला हे काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.".व्ह्यूज व्यतिरिक्त व्हिडिओला 20 लाखांहून अधिक लाईक्स आणि त्याच्या निर्दोषपणाने प्रभावित झालेल्या यूजर्संकडून हजारो समर्थनात्मक कमेंट्स मिळाल्या. त्याच्या प्रामाणिकपणा आणि नम्रतेने लाखो हृदयांना स्पर्श केला आहे. अनेक यूजर्संनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने कमेंट केली की आनंदी राहा आणि तंदुरुस्त राहा, दादाजी पहिल्याच दिवशी झाले व्हायरल,तर अनेक यूजर्संनी हॉर्ट शेप इमेजी दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.