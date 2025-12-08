Trending News

Viral Video: लग्नात लाखो रुपयांच्या नोटांच्या माळेने सोशल मीडियावर उडाला गोंधळ - यूजर्स विचारतात, "आयकर अधिकारी कुठे आहेत?"

Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एका लग्नाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये घराच्या छतावरून 500 रुपयांच्या नोटांची एक लांब माळ तळमजल्यापर्यंत लटकलेली आहे. हे दृश्य पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत आणि त्यांच्या फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहेत.
Viral Video

Viral Video: सोशल मीडिया हे असे माध्यम आहे जिथे दररोज शेकडो व्हिडिओ व्हायरल होतात. यातील काही व्हिडिओ असे आहेत की ते पाहिल्यानंतर कधीकधी आपल्याला विश्वासच बसत नाही की असे पण काही होऊ शकते. सध्या असाच एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. इंटरनेटवर हा 23 सेकंदांचा व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हीही थक्क व्हाल. व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या आणि लाल रंगाच्या दुमजली घराला रोषणाईने सजवण्यात आले आहे. घराच्या छतावर आणि जमिनीवर लोकांची गर्दी दिसत आहे.

viral video

