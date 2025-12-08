Viral Video: लग्नात लाखो रुपयांच्या नोटांच्या माळेने सोशल मीडियावर उडाला गोंधळ - यूजर्स विचारतात, "आयकर अधिकारी कुठे आहेत?"

Viral Video: सोशल मीडिया हे असे माध्यम आहे जिथे दररोज शेकडो व्हिडिओ व्हायरल होतात. यातील काही व्हिडिओ असे आहेत की ते पाहिल्यानंतर कधीकधी आपल्याला विश्वासच बसत नाही की असे पण काही होऊ शकते. सध्या असाच एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. इंटरनेटवर हा 23 सेकंदांचा व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हीही थक्क व्हाल. व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या आणि लाल रंगाच्या दुमजली घराला रोषणाईने सजवण्यात आले आहे. घराच्या छतावर आणि जमिनीवर लोकांची गर्दी दिसत आहे. .पुरुष चांगल्या कपड्यांमध्ये, महिला साड्या आणि सलवार सूटमध्ये आणि मुले आनंदाने फिरताना दिसतात. खाली रस्त्यावरही खूप गर्दी आहे. या गर्दीत, घराच्या छतापासून जमिनीपर्यंत, काही लोक नोटांचा हार घेऊन उभे असलेले दिसतात. या हारात 500-500 रुपयांच्या नोटा जोडलेल्या आहेत. तिथे उपस्थित असलेले लोक हे पाहून आश्चर्यचकित होतात. यापैकी काही लोक त्यांच्या फोनवर व्हिडिओ कैद करण्यात व्यस्त आहेत. व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की लोक त्यांचे पैसे दाखवण्यात पुढे असतात, परंतु जेव्हा एखाद्या गरीब मुलीच्या लग्नाचा किंवा आजारी व्यक्तीच्या उपचाराचा प्रश्न येतो तेव्हा तेच लोक मागे हटतात..IND vs SA: शतक झळकावल्यावर विराट कोहलीचा मैदानावर नागीण डान्स, Video होतोय तुफान व्हायरल .यूजर्संच्या प्रतिक्रियाआजकाल लग्नांमध्ये दिखाऊपणा खूप वाढला आहे. लोक लाखो रुपये खर्च करून त्यांची संपत्ती दाखवतात, नोटा देऊन आणि फुलांचा वर्षाव करतात. हे सर्व पाहणे आनंददायी असते, पण आनंद अल्पकाळ टिकतो. काही काळानंतर, जमिनीवर पडलेल्या त्याच नोटा निरुपयोगी वाटतात. दुसरीकडे, असे अनेक गरीब कुटुंब आहेत ज्यांच्याकडे त्यांच्या मुलींचे लग्न करण्यासाठी पैसे नाहीत. अनेक रुग्ण वैद्यकीय मदतीसाठी हताश असतात. खरी माणुसकी दाखवण्यात नाही, तर गरजूंना मदत करण्यात आहे..हा व्हिडिओ एक्सवर @mdtanveer87 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर यूजर्संनी विविध कमेंट्सही केल्या आहेत. पहिल्याने लिहिले: "तुम्ही इतके पैसे कुठे लपवले? तुम्हाला इतके पैसे कुठून मिळाले? चौकशी झाली पाहिजे." दुसऱ्याने लिहिले: "जर एखाद्या गरीबाला दोन रोट्या खायला द्याव्या लागल्या तर श्रीमंतांचा सर्व अहंकार निघून जातो." तर एका यूजरने लिहिले की "भाऊ, इतके पैसे आहेत, आयकर अधिकारी कुठे आहेत?, ते अजून पोहोचले आहेत की नाही?" अनेक यूजर्संनी हसण्याचे इमोजी कमेंटमध्ये पोस्ट केले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.