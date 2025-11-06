Viral Video: दुकानात केळी पाहून छोट्या हत्तीला पडली भुरळ पण आईने तिथेच दिली चांगुलपणाची शिकवण, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

पालक आणि शिक्षक मुलांमध्ये चांगले गुण रुजवतात. ते त्यांना चांगले आणि वाईट यात फरक शिकवतात. आपल्या मुलांनी चुकीचे वागू नये किंवा काही चुकीचे करावे असे कोणलाही वाटत नाही. हे माणसांबद्दल झाले परंतु प्राणी देखील आपल्या मुलांचे चांगले संगोपन करण्यासाठी करण्यासाठी काळजी घेतात. याचे जिवंत उदाहरण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अलिकडच्या व्हिडिओमध्ये दिसून आले. हे पाहून सर्वांनी कौतूक केले आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .छोट्या हत्तीचा केळी खाण्यासाठी आग्रहव्हिडिओमध्ये, एक गोंडस हत्तीचे पिल्लू त्याच्या आईसोबत रस्त्यावरून चालताना दिसतो. त्याला केळीचे दुकान दिसले आणि त्याला केळी खाण्याचा मोह झाला. तो ताबडतोब केळीच्या दुकानात गेला त्याच्या सोंडेने तिथे लटकलेली केळी तोडण्याचा प्रयत्न केला. दुकानदार त्याच्यापासून केळी वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो, परंतु छोटा हत्ती तिथे लटकलेला केळीचा घड सोंडने तोडताना दिसत आहे. .पण जेव्हा त्याच्या पाठीमागे असलेल्या त्याची आईला, हत्तीणीला कळले की तिचे मूल दुकानातून जबरदस्तीने केळी तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा ती लगेच तिच्या आपल्या पिल्लाकडे धावली आणि त्याला असे करण्यापासून रोखले. व्हिडिओमध्ये हत्तीणीला पाहून असे वाटले की ती तिच्या मुलाला धडा शिकवत आहे, म्हणत आहे, "बेटा, असे करू नकोस. न विचारता कोणाचेही सामान घेऊ नकोस." आई हत्तीणीच्या सल्ल्याचे पालन करून, छोटा हत्ती थांबतो आणि केळी खाण्याचा आपला आग्रह सोडून आपल्या आईसोबत पुढे जातो..Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल.लाखो लोकांनी पाहिला व्हिडिओहा व्हिडिओ @dc_sanjay_jas नावाच्या वापरकर्त्याने सोशल मीडिया साइट X वर शेअर केला होता. आतापर्यंत १,३०,००० लोकांनी पाहिला आहे आणि ४,००० लोकांनी लाईक केला आहे. व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, "चांगले पालक नेहमीच त्यांच्या मुलांना नैतिकतेचा मार्ग शिकवतात." .FAQs प्रश्न 1: हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे? उत्तर: एका छोट्या हत्तीने केळीचे दुकान पाहून केळी तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या आईने त्याला थांबवले.प्रश्न 2: हा व्हिडिओ कुठे शेअर करण्यात आला आहे? उत्तर: हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वी ट्विटर) वर शेअर करण्यात आला आहे.प्रश्न 3: हा व्हिडिओ कोणी शेअर केला? उत्तर: हा व्हिडिओ @dc_sanjay_jas नावाच्या वापरकर्त्याने शेअर केला आहे.प्रश्न 4: या व्हिडिओतून काय शिकवण मिळते? उत्तर: पालकांनी आपल्या मुलांना नैतिकता आणि योग्य वर्तन शिकवावे ही शिकवण मिळते.प्रश्न 5: लोकांची या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया कशी होती? उत्तर: लोकांनी हा व्हिडिओ पाहून आई हत्तीणीचे कौतुक केले आणि तो हृदयस्पर्शी वाटला.प्रश्न 6: या व्हिडिओला किती लोकांनी पाहिले आणि लाईक केले? उत्तर: या व्हिडिओला सुमारे १,३०,००० व्ह्यूज आणि ४,००० लाईक्स मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.