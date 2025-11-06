Trending News

Viral Video: दुकानात केळी पाहून छोट्या हत्तीला पडली भुरळ पण आईने तिथेच दिली चांगुलपणाची शिकवण, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

Wildlife viral video त्याची आई हत्तीण ते पाहते आणि लगेच आपल्या पिल्लाला थांबवते.आई हत्तीण आपल्या मुलाला न विचारता काही घेऊ नये अशी शिकवण देते. हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला असून सर्वांनी आईच्या वर्तनाचे कौतुक केले आहे.
A baby elephant tries to grab bananas from a roadside shop, but its mother gently stops it — teaching a touching lesson in honesty and kindness.

A baby elephant tries to grab bananas from a roadside shop, but its mother gently stops it — teaching a touching lesson in honesty and kindness.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पालक आणि शिक्षक मुलांमध्ये चांगले गुण रुजवतात. ते त्यांना चांगले आणि वाईट यात फरक शिकवतात. आपल्या मुलांनी चुकीचे वागू नये किंवा काही चुकीचे करावे असे कोणलाही वाटत नाही. हे माणसांबद्दल झाले परंतु प्राणी देखील आपल्या मुलांचे चांगले संगोपन करण्यासाठी करण्यासाठी काळजी घेतात. याचे जिवंत उदाहरण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अलिकडच्या व्हिडिओमध्ये दिसून आले. हे पाहून सर्वांनी कौतूक केले आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
banana
Elephant
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com