Viral Video : फक्त १ रुपयाचा 'हा' कागद प्रवासात करेल मोठे काम; 'या' मुलाचे जुगाड पाहून लोक करताहेत कौतुकाचा वर्षाव

Innovative Jugaad : सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका मुलाने इतकी अद्भुत कल्पकता आणि बुद्धिमत्ता दाखवली की पाहणारे थक्क झाले. रोजच्या वापराच्या वस्तू वापरून, या मुलाने असा शोध लावला की लोक त्याचे कौतूक करत आहेत.
A boy demonstrates his innovative hack of making paper soap using a notebook page and shampoo, leaving viewers amazed.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियामध्ये दररोज वेगवेगळे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात यात जुगाडाचे लोक आवर्जून पाहतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका मुलाने इतकी अद्भुत कल्पकता आणि बुद्धिमत्ता दाखवली की पाहणारे थक्क झाले. रोजच्या वापराच्या वस्तू वापरून, या मुलाने असा शोध लावला की लोक त्याचे कौतूक करत आहे.

