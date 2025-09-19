Viral Video : फक्त १ रुपयाचा 'हा' कागद प्रवासात करेल मोठे काम; 'या' मुलाचे जुगाड पाहून लोक करताहेत कौतुकाचा वर्षाव

सोशल मीडियामध्ये दररोज वेगवेगळे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात यात जुगाडाचे लोक आवर्जून पाहतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका मुलाने इतकी अद्भुत कल्पकता आणि बुद्धिमत्ता दाखवली की पाहणारे थक्क झाले. रोजच्या वापराच्या वस्तू वापरून, या मुलाने असा शोध लावला की लोक त्याचे कौतूक करत आहे..व्हिडिओमध्ये मुलगा वहीची पाने आणि थोडासा शॅम्पू वापरून क्षणार्धात कागदी साबण बनवताना दिसतो. आपण सहसा बाजारातून कागदी साबण खरेदी करतो, पण या मुलाने तो घरी इतक्या सहजपणे बनवला. हे पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले की आपण यापूर्वी इतकी सोपी पद्धत का पाहिली नाही. .मुलाने नेमके काय केले?मुलाने आधी वहीमधून एक पान काढले. नंतर, त्याने काळजीपूर्वक पानावर शॅम्पूचा पातळ थर पसरवला. त्याने हे खूप काळजीपूर्वक केले जेणेकरून कागद पूर्णपणे भिजण्याऐवजी फक्त पृष्ठभागावर शॅम्पू चिकटून राहील. त्यानंतर पान तीन किंवा चार वेळा घडी केले आणि कात्रीने ते समान भागांमध्ये कापले. या कापलेल्या थरांमुळे कागदी साबण तयार होतो. थर तयार झाल्यावर, त्याने त्यांना एक एक करून वेगळे केले आणि साबणाच्या छोट्या लेयर तयार केल्या..Video : पोलीस आहेत की गुंड? ट्रक थांबण्यासाठी केली दगडफेक, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.शेवटी, त्याने कागदी साबणाचा एक पॅक तयार करण्यासाठी, आपण एक लहान डायरी किंवा नोटबुक बनवतो त्याप्रमाणे या लेयर एकत्र स्टेपल करुन घेतल्या. ही प्रक्रिया पाहणाऱ्यांना जितकी सोपी वाटली तितकीच ती आश्चर्यकारक होती, कारण काही मिनिटांतच त्याने एक प्रोडक्ट तयार केले जे खिशात घेऊन कुठेही वापरले जाऊ शकते. .ट्रिक यशस्वी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, व्हिडिओच्या शेवटी, मुलाने त्याच्या कागदी साबणाचा डेमो दिला. त्याने त्याचील एक कागद काढला, तो पाण्यात ओला करुन हात धुतला आणि लगेचच फेस येऊ लागला. यावरून स्पष्टपणे दिसून आले की त्याचा कागदी साबण पूर्णपणे प्रभावी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.