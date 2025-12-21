Viral Video: लेकीची भेट ठरली अखेरची! मुलीला शाळेत सोडायला आलेल्या पित्याचा गेटवरच मृत्यू, हृदयद्रावक व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच यूजर्सकडून हळहळ व्यक्त होत आहे.आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीला शाळेत सोडायला आलेल्या एका वडिलांचा शाळेच्या गेटवरच मृत्यू झाला. ही घटना तेथील सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. .शहरातील ४० वर्षीय रहिवासी तारिक मेवाती नेहमीप्रमाणे आपल्या मुलीला शाळेच्या गेटवर सोडण्यासाठी गेले होते. शाळेच्या गेटवरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो आपल्या मुलीला ई-रिक्षातून उतरवताना आणि नंतर तिचा हात आणि बॅग आत घेऊन जात असल्याचे दिसून आले आहे. गेटमधून परतताना ते अचानक कोसळले. तारिक शाळेबाहेर पडलेले पाहून लोक जमले आणि त्याच्या कुटुंबाला माहिती दिली. त्यांना जवळच्या खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. .व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर, डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगून त्याला तात्काळ उच्च रुग्णालयात रेफर केले. कुटुंबाने त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले, परंतु वाटेतच तारिकचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण.लेकीची वडिलांसोबतची शेवटची भेटव्हिडिओमध्ये तारिक आपल्या मुलीला शाळेत सोडताना दिसत आहे, पण पुढच्याच क्षणात त्याच्यासोबत भयानक घटना घडली, लेकीसोबत त्याची ही अखेरची भेट असेल हे त्याला स्वप्नात देखील वाटले नसेल. .FAQs प्र.1: ही घटना कुठे घडली? उ. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर शहरात ही हृदयद्रावक घटना घडली.प्र.2: मृत व्यक्तीचे नाव आणि वय काय होते? उ. मृत व्यक्तीचे नाव तारिक मेवाती असून त्यांचे वय ४० वर्षे होते.प्र.3: तारिक मेवाती शाळेत का गेले होते? उ. ते आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीला शाळेत सोडण्यासाठी गेले होते.प्र.4: ही घटना कशात कैद झाली आहे? उ. ही संपूर्ण घटना शाळेच्या गेटवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.प्र.5: तारिक यांना तात्काळ मदत मिळाली का? उ. होय, लोकांनी त्यांना तात्काळ खाजगी रुग्णालयात दाखल केले.प्र.6: सोशल मीडियावर लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे? उ. व्हिडिओ पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली असून भावना व्यक्त केल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.