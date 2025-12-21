Trending News

Viral Video: लेकीची भेट ठरली अखेरची! मुलीला शाळेत सोडायला आलेल्या पित्याचा गेटवरच मृत्यू, हृदयद्रावक व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील

Father Dies At School Gate : जमलेल्या लोकांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले.डॉक्टरांनी प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगून दुसऱ्या रुग्णालयात रेफर केले.रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच तारिक मेवाती यांचा मृत्यू झाला.
CCTV footage captures the emotional last moments of a father dropping his young daughter at a school gate before collapsing in Bulandshahr.

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच यूजर्सकडून हळहळ व्यक्त होत आहे.आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीला शाळेत सोडायला आलेल्या एका वडिलांचा शाळेच्या गेटवरच मृत्यू झाला. ही घटना तेथील सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे.

