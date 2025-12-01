Trending News

Viral Video : कॉर्पोरेटमधील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून बनला रिक्षा ड्रायव्हर; म्हणाला- पैसा गरजेचा पण... तरुणाचा व्हिडिओ तूफान व्हायरल

Rickshaw Driver Story : पैसा महत्वाचा असला तरी जीवनातील खरा अर्थ आणि मूल्य अधिक महत्त्वाचे आहेत, असे तो सांगतो. लोकांनी त्याच्या निर्णयाचे कौतुक करत त्याला सामाजिक बंधनांवर मात करणारा प्रेरणादायी व्यक्ती म्हटले.
“Bengaluru’s Rakesh, who left his corporate job to drive an auto-rickshaw, shares an inspiring life message that has gone viral on social media.”

“Bengaluru’s Rakesh, who left his corporate job to drive an auto-rickshaw, shares an inspiring life message that has gone viral on social media.”

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अभ्यास करताना बहुतेक लोक त्यांच्या भविष्यातील करिअरसाठी आणि त्यांना हवे असलेले क्षेत्र यासाठी ध्येये ठरवतात. पण कधीकधी, काम करताना, लोकांना जाणवते की ते हे काम त्यांच्यासाठी योग्य नाहीत आणि नंतर ते त्यांची नोकरी सोडतात आणि काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच एका व्यक्तीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. व्हिडिओमध्ये, तो व्यक्ती स्पष्ट करतो की त्याने आपली कॉर्पोरेटमधील नोकरी सोडली अन् आता ऑटो-रिक्षा चालक का बनला आहे?

Loading content, please wait...
job
driver
it company
E-Rickshaw Driver
auto rikshaw
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com