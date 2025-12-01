Viral Video : कॉर्पोरेटमधील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून बनला रिक्षा ड्रायव्हर; म्हणाला- पैसा गरजेचा पण... तरुणाचा व्हिडिओ तूफान व्हायरल

अभ्यास करताना बहुतेक लोक त्यांच्या भविष्यातील करिअरसाठी आणि त्यांना हवे असलेले क्षेत्र यासाठी ध्येये ठरवतात. पण कधीकधी, काम करताना, लोकांना जाणवते की ते हे काम त्यांच्यासाठी योग्य नाहीत आणि नंतर ते त्यांची नोकरी सोडतात आणि काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच एका व्यक्तीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. व्हिडिओमध्ये, तो व्यक्ती स्पष्ट करतो की त्याने आपली कॉर्पोरेटमधील नोकरी सोडली अन् आता ऑटो-रिक्षा चालक का बनला आहे?.या व्यक्तीचे नाव राकेश आहे, जो बेंगळुरूमध्ये राहतो आणि आता तो ऑटो-रिक्षा चालवतो. व्हिडिओमध्ये, तो us स्पष्ट करतो की त्याचे ध्येय स्वतःला आणि नोकरी सोडण्याचा विचार करणाऱ्या इतरांना प्रेरणा देणे आहे. त्याने व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे की, त्यांचे सध्याचे करिअर सोडण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी हे उपयुक्त ठरू शकते. व्हिडिओची सुरुवात "ऑटो ड्रायव्हर, आता कॉर्पोरेट गुलाम नाही." या शब्दांनी होते..राकेश व्हिडिओमध्ये म्हणतो की तो नवीन सुरुवात करण्यास घाबरत नाही. तो स्पष्ट करतो की हा व्हिडिओ आयुष्यातील सर्वात कठीण काळातून जाणाऱ्यांसाठी आहे. तो तो काळ आठवतो जेव्हा त्याने हार मानण्याचा विचार केला होता आणि त्याला वाटले होते की तो कधीही बरा होणार नाही. राकेश म्हणतो, "पण मी इथे आहे, ऑटोरिक्षा चालवत आहे, आणि जीवन मला नष्ट करणार नाही किंवा पराभूत करणार नाही." त्याने हे देखील स्पष्ट केले की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जगत राहणे आणि अर्थपूर्ण गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करणे..सुरज चव्हाणची लग्नानंतरची गुळणा-गुळणी बघितली का? व्हिडिओ होतोय तुफान व्हायरल.राकेश पैशाबद्दल देखील बोलला आहे. तो म्हणाला की पैसा महत्वाचा आहे, पण पैसाच सर्वस्व नाही. त्याने लोकांना जीवनात त्यांचे खरे उद्दिष्ट आणि मूल्य शोधण्याचा सल्ला दिला. राकेश म्हणाला की जर जीवनात अडथळा आला तर एखाद्याने त्याचा सामना केला पाहिजे, पळून जाऊ नये किंवा घाबरून जाऊ नये..व्हिडिओ व्हायरल व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. काहींनी म्हटले की, "मीही गेल्या वर्षी माझी कॉर्पोरेट नोकरी सोडली," तर काहींनी त्यांचे स्वतःचे अनुभव शेअर केले. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, "मी एचआर आणि मार्केटिंगमध्ये एमबीए केले आहे, मी ड्रायव्हर आहे आणि मी रॅपिडो देखील चालवतो," तर दुसऱ्या युजरने लिहिले की, "मला ऑटो चालवणारा माणूस दिसत नाही, मी अहंकार आणि सामाजिक रुढींवर मात करणारा माणूस पाहतो. तुम्ही प्रेरणादायी आहात." असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.