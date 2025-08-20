Viral video : धावत्या एसटी बसमध्ये मद्यधुंद कंडक्टरचा राडा, ड्रायव्हरने बस थांबवली अन्... व्हिडिओ व्हायरल

बोईसरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एसटी बसमध्ये मद्यधुंद कंडक्टरने राडा घातला. यामुळे प्रवाशांमध्ये एकच भीती पसरली. दरम्यान याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने नेटकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. प्रवाशांची सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार बोईसर -नाशिक बस मधील वाहक मद्यधुंद अवस्थेत बस मध्ये उभा होता. तो अर्वाच्य भाषेत बोलत होता. त्याला नीट उभाही राहता येत नव्हते. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान एका प्रवाशाने या मद्यधुंद कंडक्टरचा व्हिडओ शूट केला जो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की, मद्यधुंद कंडक्टर धावत्या बसमध्ये ड्रायव्हरजवळ जातो आणि चक्क स्टेअरिंगजवळ डोके नेतो. यामुळे बस चालवत असलेल्या ड्रायव्हरला चांगलाच संतापतो बस थांबवतो आणि त्याचा कानशिलात लगावतो. .ड्रायव्हर मद्यधुंद कंडक्टरला ओरडतो आणि त्याच्या जागेवर बसण्यास सांगतो. यानंतर कंडक्टर झुलतच त्याच्या जागेवर बसतो. ड्रायव्हरने वेळीच त्याला ओरडल्याने मोठी दुर्घटना टळली. आणि प्रवासी सुटकेचा निःश्वास टाकला. राज्य परिवहन महामंडळ या मद्यधुंद कंडक्टरवर काय कारवाई करणार? असा संतप्त सवाल नेटकरी करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.