Viral Video : जंगल सफारीदरम्यान हत्तीला आला राग, थेट जिप्सीवर केला हल्ला; तेवढ्यात ड्रायव्हरने...; धक्कादायक व्हिडीओ समोर

A viral video shows an angry elephant charging at a safari jeep : सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतात. हे व्हिडीओ बघून थक्क व्हायला होता. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत संतापलेल्या एका हत्तीनं थेट जिप्सीवर हल्ला केला. यावेळी चालकाला स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी रिव्हर्स गिअरमध्ये गाडी चालवावी लागली. या व्हिडीओची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. .हा व्हिडीओ इंस्टाग्राम या सोशल मीडियावरील travel.kannadiga या खात्यावरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे, एक जिप्सी प्रवाशांना घेऊन जंगल सफारीसाठी निघाली. यावेळी समोर आलेला एका हत्ती आक्रमकपणे जिप्सीच्या दिशेने येतो आहे. यावेळी तो हल्ला करणार इतक्यात ड्रायव्हरने गाडी मागे घेतली. हत्तीचा हल्ला रोखण्यासाठी ड्रायव्हरला बराच वेळ गाडी रिव्हर्स गिअरमध्ये चालवावी लागली. बराच वेळ पाठलाग केल्यानंतर हत्तीने शांत होऊन माघार घेतली. हा संपूर्ण थरार कॅमेरात कैद झाला आहे. हाच व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावर नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. "जंगलाचा राजा फक्त सिंहच नाही, हत्तीही आहे" असं एकाने म्हटलं. तर काहींनी ड्रायव्हरच्या सतर्कतेचं कौतुक केलं आहे. हा व्हिडीओ हा व्हिडीओ लाखो लोकांनी बघितला असून या व्हिडीओला १ लाख ६६ लाईक मिळाले आहेत. या व्हिडीओसंदर्भात बोलताना वन्यजीव तज्ज्ञांचं म्हटलं आहे की, हत्ती साधारणपणे शांत स्वभावाचे असतात. पण जर त्यांना धोका जाणवला किंवा ते अस्वस्थ झाले, तर ते आक्रमक होऊ शकतात, त्यामुळे जंगल सफारीदरम्यान विशेष खबरदारी घेणं गरजेचं आहे, असं आवाहनही त्यांनी केलं.