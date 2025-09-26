Viral Video Of Elephant: मुलांना बाइकवर पाहून हत्तीने केला पाठलाग, व्हायरल व्हिडिओने नेटकरी हैराण

सोशल मीडियावर हत्तीचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या हत्तीता एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांमध्ये खळबळ उडवली असून लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे..Viral Video Of Elephant Chase: सध्या सोशल मीडियावर अनेक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तसेच अनेक प्राण्यांचे धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तुम्ही हत्तीचे अनेक व्हायरल व्हिडिओ पाहिले असतील. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात हत्तीला दोन मुले बाइकवर येतांना दिसताच तो त्यांचा पाठलग करतो. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. .सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ s_city__ नावाच्या यूजरने इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की एक हत्ती झाडांमधून बाहेर पडतो आणि त्याला दोन मुले बाइकवर येताना दिसताच, त्यांच्या दिशेने धाव घेतो. ते दोन मुले घाबरून तेथून पळून जातात. घाबरलेली मुले बाइक वळवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु हत्तीचा वेग पाहून ते पळून जातात..काही सेकंदातच परिस्थिती इतकी बिकट होते की दोन्ही मुले रस्त्यातच त्यांची बाइक सोडून पळून जातात. ते आपला जीव वाचवण्यासाठी जंगलात धावतात, तर हत्ती त्यांच्या बाइकजवळ थांबतो. व्हिडिओच्या शेवटी, हत्ती त्यांचा पाठलाग करताना दिसतो..सोशल मिडियावर पोस्ट केलेला हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यावर अनेक यूजर्संनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओवर १,५९८,२९८लाइक्स करण्यात आले आहे. तसचे एकाने कमेंटमध्ये लिहिले की "अशा गोष्टी पाहून लोक मोठ्याने हसतात. जर तुमच्या कुटुंबासोबत असे घडले तर तुम्ही असे हसाल का?... किती दुःखद." तर एकाने हत्तीचे इमोजी दिले आहेत तर एकाने कॅमेरामन नेव्हर डाइज असे लिहिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.