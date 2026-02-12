Viral Video : वडिलांनी घरात सगळ्यांसमोर वाचलं मुलाच्या गर्लफ्रेंडचं लव्ह लेटर,पुढं असं घडलं असं काही... व्हिडिओ पाहून हसू आवरणार नाही

Viral Video: व्हॅलेंटाईन डेच्या वीकेंडमध्ये एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे, हा व्हिडिओ पाहून लोकांची चांगलीच करमणूक झाली आे या व्हायरल क्लिपमध्ये ना स्क्रिप्टेड नाटक आहे ना अतिरेकी अभिनय. यात एका सामान्य भारतीय घरातील एक दृश्य दाखवले आहे, .ही कहाणी एका १६ वर्षांच्या मुलाभोवती फिरते ज्याला त्याच्या मैत्रिणीकडून त्याच्या वाढदिवसासाठी एक लव्ह लेटर मिळाले. हे कार्ड क्लासिक किशोरवयीन प्रेमकथेने भरलेले होते - शायरी, "शोना," "जीवनरेषा" आणि मनापासूनच्या भावना. पण कथेत ट्विस्ट तेव्हा आला जेव्हा घरातील "गुप्त एजंट" असलेली बहीण सावधपणे वडिलांकडे लेटर देते..अशा परिस्थितीत, आता वडील काय अॅक्शन घेणार हा विचार करुन मुलाचे हृदय थरथर कापते परंतु या व्हिडिओने सर्व गृहीतके चुकीची सिद्ध केली. वडिलांनी रागावण्याऐवडी लव्ह लेटर उघडले आणि संपूर्ण कुटुंबासमोर ते वाचायला सुरुवात केली, तेही वेगळ्या ढंगात. यातील रोमँटिक ओळी वाच असताना वडिलांचे हास्य आणि मुलाची चिंता एकत्रितपणे वाढत गेली..लव्ह लेटरमध्ये लिहिलेली कविता वाचताना वडिलांचे भाव पाहण्यासारखे होते - "तुझे हास्य पाहून मी माझे भान गमावले..." मुलाने वारंवार स्पष्ट केले की मित्रही हे शब्द एकमेकांसाठी वापरतात. पण जेव्हा "शोना" आणि "लाइफलाइन" सारखे शब्द वापरले गेले तेव्हा खोलीतील सर्वांनाच हसू आवरले नाही. .Viral : घराची डागडुजी करताना जोडप्याला मिळाली अनोखी वस्तू, लोक म्हणाले- मोठा खजिना हाती लागला.व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल हा व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत आहे. लोक कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांचे अनुभव शेअर करत आहेत. काही जण या वडिलांना "कूल डॅड" म्हणत आहेत, तर काही जण लिहित आहेत की जर त्यांच्या वडिलांना असे पत्र मिळाले असते तर ते एक आपत्ती ठरले असते. अनेक युजर्सनी विनोदाने असेही म्हटले आहे की त्यांच्या घरात या कृत्यामुळे "प्रसाद" नव्हे तर "प्रलय" (आपत्ती)आला असता. .Viral Video : मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळताच वडिलांनी केलं अविस्मरणीय काम, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, पाहून तुमचाही ऊर भरुन येईल.एकंदरीत हा व्हिडिओ केवळ एक मजेदार कौटुंबिक क्षण टिपत नाही तर बदलत्या काळात पालक-मुलाच्या नातेसंबंधांचे हलकेफुलके,सॉफ्ट चित्र देखील रंगवतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.