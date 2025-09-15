Viral Video : तरुणीने क्षणात संपविले जीवन; लोकांनी खूप समजावलं पण कोणाचंच ऐकलं नाही, हृदयद्रावक व्हिडिओ

आयुष्य खूप सुंदर आहे, पण काही लोकांना आयुष्यातील समस्या असह्य वाटू लागतात, पण त्या बऱ्याचदा तात्पुरत्या असतात.अशा व्यक्तीला जर धीर दिला, तर त्याच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले तर संकटे टळू शकतात. पण काही लोकांना हे समजत नाहीत आणि खूप लवकर चुकीचे निर्णय घेतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे. एका मुलीने कॅमेऱ्यासमोर आत्महत्या केली. या दरम्यान लोक तिला समजावून सांगताना होते तरी, तिने कोणाचेही ऐकले नाही आणि टोकाचे पाऊल उचलले..व्हिडिओमध्ये एक तरुणी वेगाने वाहणाऱ्या नदीच्या धरणाच्या काठावर उभी असल्याचे दिसून येते. जर तुम्ही व्हिडिओवर क्लिक करून तो पूर्णपणे पाहिला तर तुम्हाला समजेल की ती मुलगी जीवन संपविण्याच्या उद्देशाने उभी आहे. या दरम्यान, तिच्या जवळ उभे असलेले लोक तिला थांबवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. कोणीतरी मोठ्या आवाजात म्हणतो, 'आयुष्य एकदाच मिळते', तर कोणीतरी हात जोडून तिला विनवणी करण्याच्या स्वरात समजावण्याचा प्रयत्न करतो.पण ती कोणाचेच ऐकत नाही. ती अचानक पाण्यात उडी मारते आणि जोरदार प्रवाहात वाहून जाते. .व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, तिने पाण्यात उडी मारताच आजूबाजूला गोंधळ उडाला आहे. लोक घाबरून एकमेकांकडे पाहतात आणि काही जण लगेच तिला वाचवण्याचा प्रयत्न करू लागतात. या दरम्यान, कोणीतरी मुलीला वाचवण्यासाठी दोरी फेकली, काही लोक पाण्यात उडी मारण्याचा प्रयत्न करताना दिसले, परंतु नदीचा प्रवाह इतका जोरदार होता की हे सर्व बचावाचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. काही क्षणातच मुलीचा पत्ता लागला नाही आणि व्हिडिओच्या शेवटी ती गायब झाली. त्यानंतर व्हिडिओचे काय झाले याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती नव्हती..हा व्हिडिओ X वर शेअर करण्यात आला आहे जो आता खूप व्हायरल झाला. लोकांनी असेही लिहिले की, सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करण्यापेक्षा संवेदनशीलता दाखवणे आणि गरजूंना मदत करणे अधिक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.