Viral Video: हायवेवर थरारक स्टंट करत होती ताई, पण क्षणात घडले असं काही की व्हिडिओ पाहून धक्का बसेल

Viral Video: रात्रीच्या वेळी हायवेवर बाईक स्टंट करणाऱ्या मुलींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चालत्या बाईकवर उभे राहून पोझ देताना आणि पोझिशन बदलताना पाहून लोक थक्क झाले आहेत.
Woman Performing Dangerous Stunt on Highway: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे हास्यासह वादही निर्माण होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रात्रीच्या वेळी एका हायवेवर अनेक मोटारसायकली वेगाने धावताना दिसत आहेत. सर्व मोटारसायकली एका ग्रुपने धावत आहेत आणि वातावरण एखाद्या साहसी प्रवासासारखे वाटते.

व्हिडिओमधील सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे लाल सूट आणि काळे जॅकेट घातलेली एक मुलगी बाईक चालवत आहे. तिच्या मागे बसलेली दुसरी मुलगी निळी जीन्स आणि काळा फ्रॉक घातलेली दिसते. सुरुवातीला सर्वकाही सामान्य वाटते, परंतु काही सेकंदांनंतर दोघेही स्टंट करू लागतात.

