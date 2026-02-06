Viral Video: हायवेवर थरारक स्टंट करत होती ताई, पण क्षणात घडले असं काही की व्हिडिओ पाहून धक्का बसेल

Woman Performing Dangerous Stunt on Highway: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे हास्यासह वादही निर्माण होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रात्रीच्या वेळी एका हायवेवर अनेक मोटारसायकली वेगाने धावताना दिसत आहेत. सर्व मोटारसायकली एका ग्रुपने धावत आहेत आणि वातावरण एखाद्या साहसी प्रवासासारखे वाटते. व्हिडिओमधील सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे लाल सूट आणि काळे जॅकेट घातलेली एक मुलगी बाईक चालवत आहे. तिच्या मागे बसलेली दुसरी मुलगी निळी जीन्स आणि काळा फ्रॉक घातलेली दिसते. सुरुवातीला सर्वकाही सामान्य वाटते, परंतु काही सेकंदांनंतर दोघेही स्टंट करू लागतात..बाईकवर बसलेली मुलगी सर्वात आधी उभी राहते आणि पोझ देते, नंतर पोझिशन बदलण्याचा प्रयत्न करते. मागे बसलेली मुलगी देखील तिचा तोल राखण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. जवळच्या इतर बाईकवरील लोक त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत आणि व्हिडिओमध्ये संगीत वाजत आहे, ज्यामुळे वातावरण अधिक रोमांचक बनते. हा स्टंट प्रत्यक्षात खूपच धोकादायक आहे. हाय-स्पीड बाईकवर तोल जाण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसतो. थोडीशी चूकही मोठी दुर्घटना घडवू शकते. म्हणूनच, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर,बरेच लोक चिंता व्यक्त करत आहेत..व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Mrtiwari नावाच्या अकाउंटने शेअर केला आहे. तो 92 हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे आणि शेकडो वेळा लाईक केला गेला आहे. काही यूजर्स हसत आहेत, तर काहींनी रस्ता सुरक्षेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका यूजरने लिहिले की, "विनोद ठीक आहेत, पण सार्वजनिक रस्ते स्टंटसाठी योग्य नाहीत." भारतात, अशा ट्रिपल रायडिंग आणि स्टंट बेकायदेशीर आहेत आणि जीवघेण्या असू शकतात. हा व्हिडिओ आपल्याला शिकवतो की आपली सुरक्षितता थ्रिलपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.