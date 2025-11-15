Trending Video India : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जगात (AI) च्या युगात चॅटजीपीटी, गुगल जेमिनी आणि इतर अनेक AI टूल्स तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्य करत आहेत. बरेच लोक त्यांचा वापर वैयक्तिक आणि व्यावसायिक व्हिडिओ तयार करून प्रचंड नफा कमावण्यासाठी करत आहेत. ही टूल्स अवघ्या काही मिनिटांत मोठ्या फाइल्स, स्क्रिप्ट्स आणि व्हिडिओ तयार करू शकतात.पण भारतात या तंत्रज्ञानाचा वापर वेगळाच कारणासाठी होईल याचा कोणी विचारही केला नसेल. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, आधी तुम्ही पोट धरुन हसाल आणि आणि म्हणाल की आपल्या देशात किती करामती लोक आहेत. .एका खोलीत चार मित्रांनी मॅगी शिजवली आणि खाल्ली. आता भांडी कोण धुणार याबद्दल त्यांच्यात वाद सुरु झाला. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी, त्यापैकी एकाने गुगल जेमिनीची मदत घेतली आणि संपूर्ण कहाणी सांगितली. शंकर नावाच्या एका माणसाने गुगल जेमिनीला विचारले, "नमस्कार जेमिनी, शंकर, अमन, अभिराम आणि अमित. आम्ही चौघांनी मॅगी शिजवली आणि खाल्ली. आता भांडी कोण धुणार?" उत्तर आले, "ज्याने आधी मॅगी खाल्ली तो भांडी धुवेल." त्या माणसाने जेमिनीला चारपैकी एकाचे नाव सांगायला सांगितले आणि जेमिनीने अमित म्हटले आणि नाव ऐकताच सर्वजणांना हसू आवरले नाही. .Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर.हा मजेशीर व्हिडिओ पाहून लोकांनाही हसू आवरलेले नाही. एका युजरने लिहिले, "अमेरिकेने म्हटले होते , 'तू काय आहेस?' आता आम्ही विचारतो, 'तू काय आहेस?'" दुसऱ्या युजरने लिहिले, "आपल्या देशात कशा प्रकारचे लोक राहतात?" तिसऱ्या युजरने विनोदाने लिहिले, "असे वर्तन पाहून गुगल काही दिवसांत भारत सोडून जाईल." चौथ्याने लिहिले, "आई, माझ्या अधिकारांचा गैरवापर होत आहे, आई, आई, मी येत आहे, आई." दुसऱ्याने लिहिले, "हे खूप छान आहे, आता मित्रांमध्ये भांडणे होणार नाहीत." या व्हिडिओला ३०,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केले आहे आणि १ कोटी व्ह्यूज मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.