Viral Video: आजीने आजोबाचे लावून दिले दुसरे लग्न, नातीने कारण विचारताच मिळाले 'हे' उत्तर; ऐकून डोळे पाणावतील, पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

आजच्या काळात नात्यांचा अर्थ बदलत आहे. लोक लग्न करतात पण सध्या घटस्फोटांचे प्रमाणही खूप वाढले आहे. एकमेकांबद्दलचा आदर आणि प्रेम कमी होत आहे.. कदाचित यामुळेच नातेसंबंध जास्त काळ टिकत नाहीत. नातेसंबंध टिकवण्यासाठी लोक अनेक पावले उचलतात, भांडणात स्वतःची समजूत काढतात तर कधी नोकरी, घर सोडतात, रागावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, पण एका महिलेने नाते टिकवण्यासाठी तिच्या पतीचे दुसरे लग्न लावून दिले. नुकतेच या वृद्ध महिलेला तिच्या नातीने विचारले याबद्दल विचारले असता तिने जे उत्तर दिले ते ऐकून प्रत्येकजण भावूक होत आहे. .इंस्टाग्राम युजर उषा देवी (@budhii_amma) ही एक वृद्ध महिला आहे जिचे अकाउंट तिची नात शगुन सांभाळते. अकाउंटवर आजीचे मनोरंजक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. नुकताच एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यामध्ये शगुन तिच्या आजीला एक खाजगी प्रश्न विचारत आहे. शगुन विचारते की तिने तिच्या आजोबांचे दुसरे लग्न का लावून. यावरून असे दिसून येते की उषा देवींच्या पतीचे दोनदा लग्न झाले आहे..आजीने आजोबांचे का लावले दुसरे लग्न ? व्हिडिओमध्येआजी म्हणते- "माझा नवरा आनंदी होता, ती (सवत) त्यांच्यावर प्रेम करत होती, ते ही तिच्यावर प्रेम करत होते...म्हणून आपण त्याचे सुख पूर्ण करायला नको?" नात विचारते की तिची सवत घरी येईल यावर तिला काही आक्षेप नव्हता का? आजी म्हणते- "आमचे काय होईल? मी रोटी खाईन, कपडे मिळतील. ते आमच्यावर खूप प्रेम करतत...जेव्हा मी त्यांचे सुख पूर्ण केले तेव्हा ते माझ्याबद्दलही विचार करतील असतील की, हो, माझ्या पत्नीने एक मोठे पाऊल उचलले, माझे दुसरे लग्न करून दिले...म्हणून मी माझ्या पत्नीवर कितीही प्रेम केले तरी ते कमी आहे!".व्हिडिओ व्हायरल या व्हिडिओला १ कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि अनेकांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने म्हटले- आजी तिच्या काळात खूप सुंदर होत्या. एकाने म्हटले- व्वा, तू माझे मन जिंकले दादी. एकाने म्हटले- जर आजी दुसऱ्या लग्नाच्या मूडमध्ये असती तर आजोबांनी इतका मोठा त्याग केला असता का? एकाने म्हटले, "आजीचे मन देवावर होते, तिला घर किंवा सांसारिक गोष्टींमध्ये रस नव्हता. आता आजोबा दुसरे काम करतात की तिसरे, आजीला काय फरक पडणार होता?".