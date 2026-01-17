Trending News

Viral Video : नातवाने आजी-आजोबांना दिलं आयुष्यातील सर्वात सुंदर गिफ्ट, व्हिडिओ पाहून तुमचंही हृदय येईल भरुन

Viral Family Video : खिडकीतून बाहेर पाहणे आणि प्रत्येक क्षण अनुभवणे हा त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय ठरतो. दुबईतील इन्फिनिटी पूलमधून शहर पाहतानाचा त्यांचा आनंद मनाला स्पर्श करणारा आहे. नातवाने दिलेल्या या सुंदर गिफ्टचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत आहे.
A heartwarming moment as a grandson takes his grandparents on their first-ever flight to Dubai, capturing joy, love, and lifelong dreams coming true.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर सध्या एक हृदस्पर्शी व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक तरुण त्याच्या आजी-आजोबांना त्यांच्या आयुष्यातील पहिला विमान प्रवासासाठी घेऊन जात असल्याचे दाखवले आहे. हा प्रवास फक्त दुबईचा नाही तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये खोलवर दडलेल्या स्वप्नांचा आहे.

Dubai
Foreign Trip
domestic flights
viral video

