Viral Video : नातवाने आजी-आजोबांना दिलं आयुष्यातील सर्वात सुंदर गिफ्ट, व्हिडिओ पाहून तुमचंही हृदय येईल भरुन

सोशल मीडियावर सध्या एक हृदस्पर्शी व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक तरुण त्याच्या आजी-आजोबांना त्यांच्या आयुष्यातील पहिला विमान प्रवासासाठी घेऊन जात असल्याचे दाखवले आहे. हा प्रवास फक्त दुबईचा नाही तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये खोलवर दडलेल्या स्वप्नांचा आहे..नातवाने केले स्वप्न पूर्णइंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक तरुण त्याच्या आजी-आजोबांना पहिल्यांदाच दुबईला विमानात घेऊन जातो. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, त्यांच्या डोळ्यातील चमक आणि त्यांच्या हास्यात शांतता स्पष्टपणे दिसून येते. वृद्ध जोडपे विमानात चढते, खिडकीतून बाहेर पाहते आणि प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत असल्याचे दिसते..चेहऱ्यावरचा आनंदव्हिडिओमध्ये आजी-आजोबा दुबईतील आकाशाला भिडणाऱ्या इन्फिनिटी पूलमधून शहर पाहत असल्याचेही दाखवले आहे. त्यांच्या नातवासोबत घालवलेला त्यांचा आनंद शब्दांपेक्षा त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यात अधिक स्पष्ट आहे. त्यांना कसे वाटत आहे असे विचारले असता, दोघेही प्रेमळ हास्याने म्हणतात की त्यांना खूप छान वाटत आहे. .Viral Video : आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र; पायांना लाटा स्पर्श होताच त्यांच्या चेहऱ्यावर.., भावनिक क्षण पाहून नेटकरी म्हणाले....कॅप्शनेही जिंकली मने व्हिडिओ शेअर करताना, तरुण अंकितने लिहिले, "आजीची पहिली फ्लाइट." फक्त ती साधी कॅप्शन आणि संपूर्ण कहाणी मनाला स्पर्शून गेली. या व्हिडिओने लाखो कुटुंबांच्या हृदयाला स्पर्श केला जिथे विमानाने प्रवास करणे अजूनही स्वप्न मानले जाते. या वयातही आजी-आजोबांचा हा अनुभव लोकांना आठवण करून देतो की स्वप्नांना वय नसते..सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षावहा व्हिडिओ जवळजवळ ३० लाख वेळा पाहिला गेला आहे आणि ३,००,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केला आहे. लोक कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. एका युजरने लिहिले, "एककीडे एका नातवाने लोभाने आजी-आजोबांचा जीव घेतला, तिथे या भावाने वृद्धांमध्ये स्वप्ने जागवली." दुसऱ्याने म्हटले, "माझे हृदय आनंदाने भरले आहे, भाऊ. पुढे जात राहा." हा व्हिडिओ केवळ एक सहल नाही तर नातेसंबंध, आदर आणि प्रेमाचे महत्त्व दर्शविणारा एक उदाहरण बनला आहे. आजच्या काळात, जेव्हा बातम्या अनेकदा नकारात्मक असतात, तेव्हा असा व्हिडिओ हृदयाला दिलासा देतो..