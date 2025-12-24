Video: बसला लटकून शाळकरी मुलांचा जीवघेणा स्टंट, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

School children risky stunt: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत. व्हिडिओमध्ये एका बस चालकाचा अत्यंत निष्काळजीपणा स्पष्टपणे दिसून येतो, ज्यामुळे शाळकरी मुलांचे जीवन धोक्यात आला आहे असे दिसून येते. अनेक नेटकऱ्यांना कडक करावाई करावी असे लिहिले आहे. हा व्हिडिओ शाळकरी मुलांचा असून ते बसच्या टपावर वसून आहेत तर काही बसच्या मागील शीडीवर लटकून प्रवास करत आहेत. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की काही शाळेतील मुले टपावर बसले आहेत. तर काही मुले बसच्या मागे शिडीला लटकून आहेत. बसमध्ये बसायला जागा नसल्याने मुलांनी असे केले असावे. हा व्हिडिओ राजस्थानचा असल्याचा असल्याची माहिती आहे. तसेच हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर अरविंद शर्मा यांनी पोस्ट केला आहे. .व्हिडिओमध्ये रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, सर्वत्र खड्डे आहेत आणि बस त्यावरून उडी मारत आहे. यामुळे छतावरील मुले पडण्याचा किंवा पाठीवर लटकणारे घसरण्याचा धोका वाढतो. तरीही, चालक गाडीचा वेग कमी करत नाही किंवा मुलांना सुरक्षितपणे बसवण्याचा प्रयत्न करत नाही. यामुळे नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे..नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाया व्हिडिओला आतापर्यंत १,५८६ लाइक्स मिळाले आहेत तर कमेंट्सचा वर्षाव करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की "फुकट जीवन वाया घालू नका" दुसऱ्याने लिहिले "आपल्या कडचे व्हिडिओ दाखवा रे बाबांनो" तिसऱ्याने लिहिले "एक बस असलं तर काय करतील ते" चौथ्याने लिहिले "बस वाल्या ची चुकी नाही सरकार नि बस टाइम ला ठेवल्या तर असं नाही होणार" तर पाचव्याने लिहिले "अरे बसमध्ये जागा तर पाहिजे" इतरांना राशीट इमोजी दिले आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओवर १६६ के व्ह्युज मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.