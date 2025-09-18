Viral Video : अन्न-पाणी नाही... फक्त इंजिन ऑईल पिऊन ३० वर्षांपासून जिवंत आहे हा पठ्ठ्या; व्हिडिओत सांगितले चकित करणारे कारण

Karnataka Man Drinks Oil : माणसांसह प्राण्यांनाही अन्न आणि पाण्याशिवाय एक दिवसही घालवणे कठिण वाटते पण कर्नाटकातील एका पठ्ठ्याने गेल्या ३० वर्षांपासून अन्नाच्या एक कणालाही स्पर्श केलेला नाही आणि तो इतर सामान्य माणसासारखा तंदुरुस्त जीवन जगत आहे. जर तो अन्नच खात नसेल तर तो कसा जिवंत आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण तो पोट भरण्यासाठी दिवसातून सात ते आठ लीटर इंजिन आईल पितो. हे ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल, पण हे खरे आहे. .कर्नाटकातील शिवमोगा जिल्ह्यात राहणारा एका व्यक्तीला, "ऑईल कुमार" म्हणून ओळखले जाते, तो सध्या त्याच्या अनोख्या आणि आश्चर्यकारक जीवनशैलीमुळे चर्चेत आहे. तो गेल्या ३० वर्षांपासून काहीही खात नाही, त्याऐवजी दररोज अंदाजे ७-८ लिटर इंजिन ऑइल पितो. तो कधीतरी चहा पितो. या व्यतिरिक्त तो काही खात-पीत नाही. .जेव्हा कोणी त्याला जेवण देण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो स्पष्टपणे नकार देतो आणि त्याच्या बाटलीतून इंजिन ऑइल काढतो आणि पिण्यास सुरुवात करतो. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, त्यानंतर लोकांना त्याच्या अनोख्या सवयीबद्दल कळले, लोक त्याच्या अनोख्या जीवनशैलीबाबत आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. .आरोग्यावर कोणताही परिणाम नाहीसर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे इतकी वर्षे इंजिन ऑइल प्यायल्यानंतरही ऑईल कुमारला कधीही रुग्णालयात दाखल करावे लागले नाही. सोशल मीडिया पोस्टनुसार, त्यांना अद्याप असा कोणताही मोठा आजार झालेला नाही ज्यामुळे त्यांना डॉक्टरकडे जावे लागले. भगवान अय्यप्पांच्या आशीर्वादामुळे इतक्या वर्षांपासून ते असेच जगू शकले आहेत असे तो सांगतो. इतके वर्षे अन्न आणि इंजिन ऑइल पिल्याशिवाय जगू शकले नसते..डॉक्टरांचा काय आहे दावा ? डॉक्टरांच्या मते, इंजिन ऑइल पेट्रोलियमपासून बनवले जाते, जे मानवी शरीरासाठी खूप धोकादायक आहे. जर कोणी ते प्यायले तर त्यामुळे अनेक गंभीर आजार आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो. त्यामुळे, इतक्या वर्षांपासून ऑईल कुमार यांचे जगणे आणि आरोग्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.