Viral Video: तुमची पुढची चाल, कुणालाच कळू देऊ नका... बिबट्याचा शिकारीचा प्रयत्न हरणाने बघा कसा हाणून पाडला

Viral Video: सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडीओ पाहून हसू येतं, तर काही मनाला भावतात. मात्र, काही दृश्यं अशी असतात, जी पाहून आपणही थक्क होतो. सध्या असाच एका हरणाचा आणि बिबट्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. यात बिबट्या हरणाची शिकार करण्यासाठी त्याच्या मागे धावताना दिसतो. पण ऐनवेळी हरणाने अशी काही चाल खेळली की, बिबट्याचाही डाव फसतो. हरणाची ही चतुराई पाहून नेटकरीही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत..या व्हायरल व्हिडीओमध्ये एक हरीण वेगाने धावताना दिसतं. त्याच्या मागे बिबट्या शिकारीसाठी पाठलाग करत असतो. दोघांमधील हा पाठलाग पाहताना पुढे काय होणार, याची उत्सुकता वाढते. बिबट्याला वाटतं की, आता हरीण आपल्या तावडीत सापडणार. मात्र, ऐनवेळी हरीण अशी युक्ती लढवतं की, बिबट्यालाच चकवा मिळतो..‘दार उघडलं की, वाट बघणारं कोणी नसतं’ रेशम टिपणीस यांचा एकटेपणावर भाष्य करणारा Video Viral, म्हणाल्या... 'आयुष्यात आता कोणीतरी हवंय'.व्हिडीओमध्ये एका ठिकाणी हरीण उडी मारण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतं. हरणाची ही हालचाल पाहून बिबट्याही त्याच दिशेने उडी मारतो. पण हरीण ऐनवेळी आपला बेत बदलतं आणि त्याच जागेवरून मागे फिरतं. त्यामुळे बिबट्याचा अंदाज चुकतो आणि त्याची शिकार करण्याची संधी हुकते. हरणाच्या या अनपेक्षित चालीमुळे बिबट्याला अखेर माघार घ्यावी लागते. प्रसंगावधान राखून हरणाने स्वतःचा जीव वाचवल्याचं या व्हिडीओत दिसतं..Devendra Jain Viral Video : तुम्ही गाढव, मी ग्रॅज्युएट... भाजप आमदाराला तरुणाचे प्रत्युत्तर, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं? .हा व्हिडीओ Wyckliffe Omboga या एक्स (X) खात्यावरून शेअर करण्यात आला आहे. 'तुमची पुढची चाल कुणालाच कळू देऊ नका,' अशा आशयाचं कॅप्शन या व्हिडीओला देण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्हिडीओला आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. व्हिडीओ पाहून नेटकरीही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युजरने, 'Move in silence. Not everyone needs to know your next step,' अशी कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या युजरने हा खरोखरच अप्रतिम खेळ असल्याचं म्हटलं आहे. हरणाने योग्य वेळी घेतलेला निर्णय आणि बिबट्याचा चुकलेला अंदाज यामुळे हा व्हिडीओ नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.